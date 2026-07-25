深水埗玩具店售陀螺爆衝突　阿叔起飛腳猛踢　青年疑還擊｜有片

社交平台Threads昨日（24日）流傳一段影片，多人在深水埗一間店舖「排隊買陀螺」，帖主形容「有位怒火大叔見哥仔比較細粒、好恰啲就一X咁撞埋去」，青年原本「想大事化小講聲sorry咪算X數」，豈料阿叔「仲想攞個尾彩」、「瘋狂怒X哥仔」，雙方展開對罵，阿叔起飛腳施襲，「哥仔想還拖，最後繼續排隊」，反而阿叔報警求助，警員到場帶走該名青年。



片中可見，雙方正在對峙，有「和事佬」分隔雙方，阿叔爆粗指罵「你𨅝我喎」，然後起飛腳踢向青年，得手後立即後退，同時雙手挑釁對方過來打鬥，拍片者連嘩數聲，形容「打架」、「怒氣中年」，阿叔見狀走近拍片者，拍片者表示「你唔好掂我」、「果然中年特別大火氣」，阿叔隨即轉身離開，片段完結前，該名捱打青年卻走近阿叔起腳，未知是否踢中。



雙方對峙。（Threads@bryantning影片截圖）

阿叔爆粗指罵「你𨅝我喎」，然後起飛腳踢向青年，得手後立即後退。（Threads@bryantning影片截圖）

據了解，現場是深水埗福榮街50號一間玩具店，事發前已經通知顧客，昨日（24日）早上出售大量爆旋陀螺UX-04對戰套裝，一度引來小量人通宵排隊，去到當日早上陸續有玩家排隊購買，豈料發生打鬥。

《香港01》正向警方查詢。

阿叔雙手挑釁對方過來打鬥。（Threads@bryantning影片截圖）

許多網民留言指「一郁手就好即時打電話，喝令佢等差人嚟唔好走啦」、「哥仔太衝動」、「香港變成為咗隻陀螺打架嘅時代」。

片段完結前，該名捱打青年卻走近阿叔起腳，未知是否踢中。（Threads@bryantning影片截圖）