颱風紅霞｜9號風球下21歲青年墮城門河　及時上岸有驚無險

【颱風紅霞／颱風諾爾／typhoon noul／8號風球／9號風球／熱帶氣旋／打風／天文台／HKO／暴雨】



強颱風紅霞襲港，9號風球一度生效6小時，今日（26日）清晨時份一名青年於沙田墮河，有驚無險。凌晨5時19分，九號烈風或暴風風力增強信號仍然生效期間，警方接獲途人報案，指一名男子在大涌橋路近河畔花園對開，跌落城門河。



據了解，該名男子墮河後及時捉住一條喉，最終成功上岸，沒有受傷，事後由救護車送往沙田威爾斯親王醫院檢查。事主姓鄭（21歲），警方正調查其墮河原因。



昨日（25日）日間，沙田城門河已經翻起白頭浪。（Threads / eddiewong1019）

截至上午10時，政府1823電話中心及消防處分別收到35宗及153宗塌樹報告。​醫院管理局表示，截至上午10時，18名市民（7男11女）在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。

截至今日早上11時，渠務署共確認5宗水浸個案，分別位於沙頭角公路近担水坑、粉錦公路近安圃村、大埔洞梓村、石湖圍青山公路新田段交界和堅尼地城近新海旁。

昨日（25日）日間，沙田城門河已經翻起白頭浪。（Threads / eddiewong1019）

去年9月超強颱風樺加沙襲港期間，先後有多人因觀浪被捕。其中一對父母帶同子女到柴灣嘉業街的防波堤，母親與5歲兒子被大浪捲走，父親跳海救人，3人雖同獲救，但5歲兒子身體多處受傷，頭頂見骨，母子一度危殆。該對父母事後被控一項虐兒罪，自簽2000元，守行為3年。

↓↓ 紅霞襲港下市面情況 ↓↓

尖沙咀天星碼頭。（湯致遠攝）

大埔太和路行人路有一棵大樹倒塌，幾乎連根拔起。（Kenny Tsang圖片）