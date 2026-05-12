超強颱風樺加沙帶子女觀浪　子墮海多傷頭頂見骨　父母准守行為

超強颱風樺加沙於去年9月襲港，在8號颱風信號生效期間，有父母帶同子女到柴灣嘉業街的防波堤觀浪，母親與5歲兒子被大浪捲走，父親跳海救人，3人雖同獲救，其中5歲兒子身體多處受傷，頭頂見骨，母子一度危殆。父母被控1項虐兒罪，案情指二人被捕後保持緘默，亦拒絕讓子女見警員。父母兩人今（12日）在東區裁判法院應訊，控方同意准兩人以簽保守行為結案，裁判官林子康下令二人自簽2000元，守行為3年。



被告L.Q.R（女，38歲）及Y.K.K（男，41歲）同被控1項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，指他們於2025年9月23日，在香港，身為超過16歲，並對一名不足16 歲的兒童，即X 負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或遺棄該 X，而其方式相當可能導致該 X 受到不必要的痛苦或健康損害。兩人原被控的虐兒罪獲撤消。

超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，3人均由消防救起。圖為其中一名事主被送到東區醫院搶救。（羅日昇攝）

超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，3人均由消防救起。圖為其中一名事主被送到東區醫院搶救。（羅日昇攝）

超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，其中一人被救起時已失去知覺。（Threads @amberleehk）

超強颱風樺加沙正逐漸逼近珠江口，9月23日下午8號風球生效前後，在港島杏花邨不斷有湧浪拍岸，警方在柴灣發生有人觀浪家庭墮海後，到來勸走在場觀浪市民。（廖雁雄攝）

政府當日曾警告市民要離開海岸線

案情指，案發時懸掛8號風球，政府警告市民離開海岸線，被告在下午帶同子女到案發的防波堤，該處不是限定區域。在3時許，海邊捲起一層3-4米高的巨浪，母子被捲入海，男被告跳海救人。附近一名船員聞呼救聲趕至救起3人。

兒子多處傷頭頂見骨

醫療報告顯示，5歲兒子的身體多處受傷，後腦、上胸和腳均有損傷，頭頂見骨，有一處4厘米裂傷須縫針。掃描顯示兒子有吸入性肺炎。

父母被捕後保持緘默，並拒絕讓子女與警員會面。

案件編號：ESCC 672/2026