尖沙咀血案｜32歲傷者頭肺受創　留醫一日仍昏迷　警鎖定兩勝和男

颱風紅霞襲港期間，尖沙咀發生嚴重傷人案，一名32歲楊姓男商人，昨日（26日）凌晨零時許在金馬倫道26號、金壘商業中心一間樓上酒吧，疑因「眼神問題」被人徒手圍毆致昏迷。事主由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，惟至今日（27日）中午時份仍然陷於昏迷。



對於網上有傳男事主已腦幹死亡，據了解，事主雖然情況危殆，但並未出現腦幹死亡情況。



警方經進一步調查後，昨日（26日）在西區拘捕一名46歲姓梁男子，涉嫌「傷人」，他現正被扣留調查，據知有人報稱任職財務顧問。拘捕行動仍在進行中，警方將案件交由油尖警區反黑組接手跟進，消息稱，反黑組已鎖定兩名年約30至40歲、疑有黑幫「和勝和」背景的無業男子。據悉，警方懷疑因眼神問題導致今次血案。

據悉，本周六（25日）晚上9時30分，事主與約40名會員在上址一間樓上開私人派對，至同日晚上10時半，酒吧開放予其他公眾人士進入，一組人士包括4男2女進入酒吧並坐在事主旁邊。案發時，被捕人及2名被通緝人突然襲擊事主後逃去，旁人隨即報警。救援人員到場時發現事主已經失去知覺，將他送院搶救。據知，事主頭部流血，胸部及肺部裂傷。

警方進入大廈調查。（資料圖片/李家傑攝）

警方進入大廈調查。（資料圖片/李家傑攝）