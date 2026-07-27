赤鱲角工傷｜男工維修飛機墮下亡　勞工處發暫時停工通知書查肇因

赤鱲角一間飛機工程公司，今早（27日）發生奪命工業意外。一名62歲姓冼男工在維修飛機外殼期間，懷疑失足從一個6米高工作架墮下，頭部重創，送院搶救後證實不治。



勞工處指高度關注意外，對工友身故表示難過。處方已向有關僱主發出「暫時停工通知書」，正全速進行調查，以確定意外成因。如發現有違例事項，定會依法處理。



港機集團回覆指，證實其機庫發生一宗員工高處墮下事故。港機集團已即時聯絡緊急救護單位，該名員工隨即接受緊急治療，送院後不幸離世。

現場為赤鱲角南環路80號一間飛機工程公司，一名男工維修飛機外殼期間，懷疑失足從一個6米高工作架墮下不治。（黃學潤攝）

勞工處指，高度關注今日（27日）上午在赤鱲角一飛機庫內發生的致命工作意外。意外中，一名男工在機庫內維修飛機外殼時，從直身橋上的工作平台墮下，送院後證實不治。對於在意外中有工友身故，勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問。

勞工處發言人指，在得知意外發生後，處方已即時派員到意外現場展開調查，並向有關僱主發出「暫時停工通知書」，停止其在該機庫內使用該直身橋進行飛機維修工作，直至處方信納有關承建商已採取適當的措施消除有關危害，才可復工。

發言人續指，處方正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

現場為赤鱲角南環路80號一間飛機工程公司，一名男工維修飛機外殼期間，懷疑失足從一個6米高工作架墮下不治。（黃學潤攝）

為防止工人在高處墮下，勞工處提醒僱主必須採取足夠的預防措施，包括向工人提供適當的工作平台，並以高度下少於900毫米高的柵欄安全圍封，或以其他適當方式加以防護，以保障工人高處工作安全。

根據《職業安全及健康條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，最高可被判罰款一千萬元及監禁兩年。

就是次意外，勞工處會於日內透過其「職安健2.0」流動應用程式、網頁及電子郵件發放「職安警示」，通知持責者、工會和安全從業員專業組織等，簡介意外事故和提醒業界採取安全預防措施，以避免同類意外發生。

勞工處會敦促有關僱主必須履行《僱員補償條例》的補償責任，亦會協助死者家屬辦理工傷補償事宜，及密切跟進有關個案。對於有經濟困難的家庭，勞工處會協助他們申請合適的緊急援助基金。勞工處亦會因應家屬的需要及意願，就經濟或其他方面的援助聯絡社會福利署。

為了保障所有在工作中的僱員的安全及健康，勞工處呼籲僱主必須提供安全和不會危害健康的作業裝置及工作系統。僱員亦須與其僱主合作，遵守所有安全措施及適當使用所提供的個人防護裝備，避免危害自己及他人的工作安全。

傷者送北大嶼山醫院搶救，惜終告不治。（黃學潤攝）

案發於今日（27日）早上8時35分，警方接報指，赤鱲角南環路80號一間飛機工程公司，一名男工人在維修飛機外殼期間，懷疑失足從一個6米高工作架墮下，頭部受傷流血不省人事。救援人員到場，將62歲姓冼男傷者送往北大嶼山醫院搶救，惜最終證實不治。案件列工業意外處理。據了解，冼男驟然離世，遺下妻兒頓失依靠。

港機集團回覆《香港01》查詢時，證實機庫發生一宗員工高處墮下事故。港機已即時聯絡緊急救護單位，該名員工隨即接受緊急治療，送院後不幸離世。現時首要工作是全力支援其家屬與同事，並全面配合相關政府部門調查。港機現階段未能提供更多資訊。