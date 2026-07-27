紅磡百佳超市現老鼠　食環署突擊巡查揭牆洞鼠跡　要求限期糾正

日前網民在社交平台貼出多段影片，指近日深夜時份途經紅磡一間已關門的百佳超級市場，發現店內有老鼠肆無忌憚亂竄，在貨架以及生果區遊走。



今（27日）食環署於社交媒體表示主動出擊，署方已聯同九龍城區議員前往屋邨及商場實地視察。針對紅磡涉事的超級市場，食環署人員突擊巡查，發現牆身孔洞及鼠跡後，已即時發出法定通知要求限期糾正；另於屋邨商場發現鼠跡後，亦已發出2張法定通知。



食環署強調，希望透過「跨界協作、嚴厲執法、宣傳教育」三大策略，全方位堵截老鼠的生存條件，守護社區環境衞生。



食環署聯同九龍城區議員前往屋邨及商場實地視察，希望透過「跨界協作、嚴厲執法、宣傳教育」三大策略，全方位堵截老鼠的生存條件，守護社區環境衞生。（食物環境衞生署 Food and Environmental Hygiene Department／Facebook）

食環署聯同九龍城區議員前往屋邨及商場實地視察，希望透過「跨界協作、嚴厲執法、宣傳教育」三大策略，全方位堵截老鼠的生存條件，守護社區環境衞生。（食物環境衞生署 Food and Environmental Hygiene Department／Facebook）

跨界協作 熱能監控7月推展至房協屋邨

食環署今（27日）晚上於社交媒體表示，署方對鼠患問題極為重視，又指改善環境衞生有賴地區力量與官民同心。署方早前已聯同九龍城區議員前往相關屋邨及商場進行實地視察，深入了解地區訴求，並藉由區議員的地區網絡，將最新防鼠資訊直接傳達給商戶與街坊，攜手構築社區防鼠網。

此外，食環署將持續善用科技精準滅鼠，透過熱能偵測攝錄機追蹤鼠跡，並宣佈將於2026年7月起，將熱能監控推展至香港房屋協會（房協）轄下的出租屋邨。

食環署聯同九龍城區議員前往屋邨及商場實地視察，希望透過「跨界協作、嚴厲執法、宣傳教育」三大策略，全方位堵截老鼠的生存條件，守護社區環境衞生。（食物環境衞生署 Food and Environmental Hygiene Department／Facebook）

食環署聯同九龍城區議員前往屋邨及商場實地視察，希望透過「跨界協作、嚴厲執法、宣傳教育」三大策略，全方位堵截老鼠的生存條件，守護社區環境衞生。（食物環境衞生署 Food and Environmental Hygiene Department／Facebook）

嚴厲執法 半年巡查逾3000次發171張通知

署方又表示，在接報後隨即主動巡查附近私人處所，並向相關大廈管理負責人或業主發出法定「消除蟲鼠通知」。針對紅磡涉事的超級市場，食環署人員突擊巡查，發現牆身孔洞及鼠跡後，已即時發出法定通知要求限期糾正；同時在屋邨商場發現鼠跡後，亦已發出2張法定通知。

食環署落實「連續覆核巡查」機制，確保各項防鼠措施落實到位。數據顯示，自2026年1月至6月期間，署方已主動巡查多達3,196次，並累計發出171張法定通知。

宣傳教育 《滅鼠約章》覆蓋77萬住戶與7600商戶

食環署指，其推行的《滅鼠約章》現已正式擴展至商場項目。截至今年6月，全港已有約840個住宅處所及120個商場參與約章，成功覆蓋高達77萬個住戶與7,600個商戶，並提到將為所有參與約章的機構提供免費的專業技術支援，並歡迎更多物業管理公司及商場加入「滅鼠夥伴」行列。

有老鼠夜闖紅磡已關門的百佳超市，在貨架上遊走，疑似啃食生果「開餐」。（「threads＠pennyyyymt」影片截圖）

有網民透露日前凌晨12時許途經紅磡馬頭圍道家維邨、已關門的百佳超級市場，發現目測有多於2隻老鼠在店內肆無忌憚四處亂竄，甚至「大搖大擺揀生果食」，形容老鼠們「一家大細揀完薯片揀冬瓜，再揀橙同埋菠蘿香蕉」，覺得場面震撼，戲稱「唔講以為百佳係佢哋屋企」，擔憂長者或小童進食被老鼠爬過的食物後會感到不適，希望百佳超市可以翻查閉路電視了解情況。

有老鼠夜闖紅磡已關門的百佳超市，在貨架上遊走，疑似啃食生果「開餐」。（「threads＠pennyyyymt」影片截圖）

貨架擺放多包疑似薯片零食，1隻身形細小的老鼠在貨架上不斷走來走去。（「threads＠pennyyyymt」影片截圖）

有老鼠亦在生果專區，遊走在橙子、香蕉、菠蘿等水果上，更疑似啃食生果。（「threads＠pennyyyymt」影片截圖）

百佳超級市場於帖文回覆表示，知悉事件後已即時聯同專業滅鼠公司到場處理，並棄置受影響食材，完成全面清潔及消毒工作，亦進一步加強店內蟲鼠防治措施，並會持續加密巡查及監察。

百佳超級市場回覆《香港01》查詢時表示，百佳十分關注事件，強調一直堅持嚴格的品質監控和食品安全措施。百佳已即時就事件展開調查，已嚴肅懲處涉事肉類櫃位的供應商，並對櫃台進行全面清潔、更換相關設備及加強消毒程序，涉事員工已調離百佳，並作出紀律處分。百佳指出，已要求所有供應商嚴格遵守食品處理衛生守則，確保肉類櫃台和設備的清潔和消毒，保障食品安全。