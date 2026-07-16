紅磡百佳超市變老鼠樂園！老鼠貨架遊走疑啃食生果　百佳：已消毒

老鼠聯群夜闖超級市場覓食？有網民在社交平台貼出多段影片，指近日深夜時份途經紅磡一間已關門的百佳超級市場，發現店內有不止2隻老鼠肆無忌憚亂竄，牠們在貨架以及生果區遊走，更疑似啃食生果，形容畫面震撼，「唔講以為百佳係佢哋屋企」。有網民覺得情況誇張，揶揄超市變「老鼠樂園」，並建議他人「平時喺超市買嘢返屋企，最好清潔消毒一下」。



百佳超級市場於帖文回覆表示，知悉事件後已即時聯同專業滅鼠公司到場處理，並棄置受影響食材，完成全面清潔及消毒工作，亦進一步加強店內蟲鼠防治措施，並會持續加密巡查及監察。



有老鼠夜闖紅磡已關門的百佳超市，在貨架上遊走，疑似啃食生果「開餐」。（「threads＠pennyyyymt」影片截圖）

有老鼠夜闖紅磡已關門的百佳超市，在貨架上遊走，疑似啃食生果「開餐」。（「threads＠pennyyyymt」影片截圖）

老鼠夜闖百佳超市 目擊者稱場面震撼：唔講以為佢哋屋企

「建議搞搞衛生」，有女生在threads帳號「pennyyyymt」發帖，透露日前凌晨12時許途經紅磡馬頭圍道家維邨、已關門的百佳超級市場，發現目測有多於2隻老鼠在店內肆無忌憚四處亂竄，甚至「大搖大擺揀生果食」，形容老鼠們「一家大細揀完薯片揀冬瓜，再揀橙同埋菠蘿香蕉」，覺得場面震撼，戲稱「唔講以為百佳係佢哋屋企」，擔憂長者或小童進食被老鼠爬過的食物後會感到不適，希望百佳超市可以翻查閉路電視了解情況。

貨架擺放多包零食，1隻身形細小的老鼠在貨架上走來走去。（「threads＠pennyyyymt」影片截圖）

貨架擺放多包疑似薯片零食，1隻身形細小的老鼠在貨架上不斷走來走去。（「threads＠pennyyyymt」影片截圖）

有老鼠亦在生果專區，遊走在橙子、香蕉、菠蘿等水果上，更疑似啃食生果。（「threads＠pennyyyymt」影片截圖）

有老鼠亦在生果專區，遊走在橙子、香蕉、菠蘿等水果上，更疑似啃食生果。（「threads＠pennyyyymt」影片截圖）

有老鼠亦在生果專區，遊走在橙子、香蕉、菠蘿等水果上，更疑似啃食生果。（「threads＠pennyyyymt」影片截圖）

老鼠遊走零食貨架 疑啃食生果「開餐」

影片所示，當時貨架擺放多包疑似薯片等零食，1隻身型細小的老鼠則在貨架上不斷走來走去；其他片段則拍攝到在生果專區，有老鼠分別在橙子、香蕉、菠蘿等水果上遊走，更疑似啃食生果「開餐」，由於當時店內已經沒有職員和顧客，店舖彷彿成為老鼠們的天地。

超市變老鼠樂園！ 網民溫提：買嘢返屋企最好消毒一下

事件引來網民驚呼恐怖，「好誇張」、「老鼠樂園」、「好生猛」、「驚，噚晚先去完，唔怪之得成日都咁臭」、「難怪上次行去麵包區咁大陣老鼠尿味啦，嗰時都見到員工清空緊清潔啲貨架，都無為意咩事」、「好多老人（家）真係唔洗就食啲生果」、「平時喺超市買嘢返屋企，最好清潔消毒一下」。

紅磡區鼠患問題嚴重 街坊：貓咁大隻都見過2次

另有留言指出超市向來都有老鼠出沒，「超市不嬲都有嚴重嘅鼠患，以前已經係咁」、「間間超市都係咁㗎啦」，有街坊則指該區附近鼠患問題特別嚴重，「嗰區鼠患好麻煩，就算百佳有清潔，轉個頭啲老鼠就出返嚟」、「成條黃埔街同紅磡12點後都係老鼠」、「基本上紅磡黃埔好多鼠店長、鼠店員，仲有啲鼠小偷專入屋偷嘢食」、「黃埔百佳出名多米奇，貓咁大隻喺樓頂經過，我都見過2次」。

百佳超級市場指知悉事件後，已即時消毒涉事店舖，並棄置受影響食材。（「threads＠pennyyyymt」圖片）

百佳稱已即時消毒：棄置受影響食材

百佳超級市場的小編之後留言回覆帖文，表示公司重視店舖環境衛生和食品安全，知悉事件後已即時聯同專業滅鼠公司到場處理，並棄置受影響食材，完成全面清潔及消毒工作，亦進一步加強店內蟲鼠防治措施，並會持續加密巡查及監察，盡力減低同類情況再次發生。

相關文章：海之戀TASTE員工豬肉刀劈掃帚 顧客批衛生差 百佳：已紀律處分

這衛生情況有待改善！有顧客於網上發文指出，荃灣海之戀商場TASTE超市豬肉檔的員工，將掃過地的掃帚頭放在切豬肉砧板上，再用兩把切豬肉刀劈掃帚頭，之後用同1塊砧板和刀幫顧客切豬肉，批評「衛生意識極差」。



百佳超級市場回覆《香港01》查詢時表示，百佳十分關注事件，強調一直堅持嚴格的品質監控和食品安全措施。百佳已即時就事件展開調查，已嚴肅懲處涉事肉類櫃位的供應商，並對櫃台進行全面清潔、更換相關設備及加強消毒程序，涉事員工已調離百佳，並作出紀律處分。百佳指出，已要求所有供應商嚴格遵守食品處理衛生守則，確保肉類櫃台和設備的清潔和消毒，保障食品安全。



有顧客於網上發文指出，荃灣海之戀商場TASTE超市豬肉檔的員工，將掃過地的掃帚頭放在切豬肉砧板上，再用兩把切豬肉刀劈掃帚頭。（facebook群組「荃灣人」圖片）

該顧客於facebook群組「荃灣人」發文指出，事發於11月18日下午5時，他於荃灣海之戀商場TASTE超市買餸，目擊豬肉檔有員工「將掃把頭放上切豬肉砧板上，再用兩把切豬肉刀劈落掃把頭度，之後再用同1塊砧板和刀幫顧客切豬肉」，而當時豬肉檔有2女1男員工在場。

海之戀TASTE員工用豬肉刀劈掃帚頭

樓主批評，「衛生意識極差，大家去超市買生肉都係希望較街市衛生，咁大集團請埋呢啲零衛生意識員工，大家光顧要慎重考慮」。

樓主指出，該員工之後用同1塊砧板和刀幫顧客切豬肉，批評「衛生意識極差」。（facebook群組「荃灣人」圖片）

樓主批：衛生意識極差

網民留言猜測，「個掃把會唔會係用嚟掃砧板㗎？我以前行街市都見過啲肉檔係咁做」、「買返去都會洗同煮熟，見佢都有戴口罩，應該唔會當眾咁猖狂，會唔會你誤會咗，其實係砧板掃」、「都唔係掃把，似係刷豬毛啲掃嚟啫」。

有網民表示，「你睇到都算好，街市豬肉檔你千祈唔好睇」、「夜晚大把老鼠行過砧板啦，掃把算得係咩」、「希望樓主即時見到就質疑佢做法同投訴畀主管聽」，亦有人說「點解咁多人幫住佢（員工），雖然問題不大，但大庭廣眾俾人睇到就唔係幾好啦，去超市都係想乾淨啲啫」。

樓主指出，「親眼睇住（掃帚頭）拎嚟擦完地再放上砧板」。（facebook群組「荃灣人」圖片）

樓主：親眼睇住拎嚟擦完地再放上砧板

樓主其後回覆網民留言時指出，「親眼睇住（掃帚頭）拎嚟擦完地再放上砧板」，而他趕着買完餸後去接孩子放學，故未有即場找經理反映，但已即時用手機投訴。

（threads＠pennyyyymt）