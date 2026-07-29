港鐵MMA．有片｜「蒙古大漢」手舞足蹈叫囂　南亞男捱撞箍頸拳打

Threads流傳3條影片，顯示港鐵灣仔站往堅尼地城方向月台，有一名身穿米白色民族風長袍、腰束啡色腰帶及穿長靴的長髮男子，手持黑色長條狀物件，跟一名南亞裔男子口角，期間長髮男子懷疑用黑色長條狀物件打向南亞男，而且不時手舞足蹈，多次叫囂大力用腳揼地。



去到第二條影片中，長髮男突然撞向南亞男，黑色長條狀物件因而跌落，長髮男彎腰拾起。南亞男當時正使用手機，相信正在報案，見狀拋下手機，立即用手緊箍對方頸部，雙方失足跌在地上，南亞男繼而揮拳怒打，完全將對方壓制。



事件引來多名乘客圍觀，第3條影片中，其中一名熱心男子見狀勸阻，甚至取起南亞男手機，將手機遞到耳邊繼續通話。



有一名身穿米白色民族風長袍、腰束啡色腰帶及穿長靴的長髮男子，不時手舞足蹈，多次叫囂大力用腳踏地。（Threads@tooo_623影片截圖）

影片引來許多網民討論，「有種蒙古草原大漢feel」、「技術性擊倒」、「動漫節啫，Cosplay緊」、「等車都有得睇MMA」。

但長髮男突然撞向南亞男，黑色長條狀物件因而跌落，長髮男彎腰拾起。（Threads@tooo_623影片截圖）

+ 1

警方表示，今日（29日）0時03分接獲一名22歲非華裔男子報案，稱自己在列車因眼神問題和一名年約70歲男子爭執，非華裔男子下車，並在灣仔站往堅尼地城方向月台報案，警員接報到場，該名約70歲男子已經離開現場，案件列作「糾紛」。