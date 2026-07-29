屯門爆水管｜4屋苑暫復供水　水務署發現新漏點　今晚再停水維修

屯門青山公路近富發里一地盤昨日（28日）爆食水管，影響怡峰園、顯發邨、恆順園及冠峰園等地。水務署在Facebook專頁「滴惜仔」稱，維修工程已經完成，今日（29日）上午10時半開始陸續恢復供水；但因為發現新漏點，水務署將於今晚11時再暫停此區供水，預計至明天（30日）中午。



水務署於事故期間，在受影響地區放置多個水缸。（Facebook「滴惜仔」圖片）

「滴惜仔」專頁稱，就屯門青山公路近富發里的緊急水管維修工程，水務署工程團隊已通宵完成維修有關漏點。怡峰園、顯發邨、恆順園、冠峰園及屯門官立中學的食水供應已於今日（29日）早上10時半開始陸續恢復正常。雖然工程期間曾暫停供水以進行維修，但由於相關大廈有內部儲水缸作緩衝，停水大致沒有對大廈用水造成明顯影響。

此外，工程期間水務署發現同一水管近屯興路位置亦有漏點需要安排維修，署方計劃在今日晚上11時用水高峰期後停水以繼續進行維修上述新漏點，並會繼續安排臨時食水供應讓居民在有需要時取用。水務署已放置超過20個水箱於受影響大廈附近，並將有關水箱的位置圖提供予相關屋苑管理處，以便受影響市民取水。

水務署會就最新工程安排向受影響屋苑/大廈派發停水公告、要求管理處在當眼位置張貼告示、提醒屋苑預先為大廈水缸儲水等。就停水資訊及臨時食水供應的最新安排，市民可瀏覽水務署流動應用程式「水務易」或水務署網站。

水務署爭取於明日（30日）中午12時前完成緊急水管維修工程並恢復食水供應，已就事件與屯門民政處、房屋署、區議員及屋苑管理處緊密聯繫，為有需要的市民提供適切支援。

7月28日暫停食水