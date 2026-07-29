元朗朗屏邨一周再現兩宗BB彈射窗 　警籲市民提供資訊助緝兇

元朗朗屏邨今年5月發生多宗刑事毀壞案，多個住宅單位的窗戶玻璃，懷疑遭人以彈珠射擊損毀。警方今日（29日）表示，在過去一個星期，元朗警區再次接到兩宗發生在朗屏邨的同類型案件。據了解，警方在上周四（7月23日）中午12時許接報，朗屏邨玉屏樓一單位疑遭彈珠射擊，窗戶玻璃留下一個約1厘米的孔。至昨日（7月28日）下午3時許，警方再接報朗屏邨鏡屏樓發生同類案件，受影響單位的窗戶遺下凹痕。兩宗案件中均無人受傷。



警方表示高度重視並正全力深入調查案件。為盡快將涉案者繩之於法，警方呼籲市民提供消息。任何人如目擊案發經過、發現可疑人物，或有相關情報，請立即致電元朗警區刑事調查隊第12隊（3661 4759或6104 6306），或元朗警署報案室（3661 4700），與元朗警區聯絡。



今年5月，元朗朗屏邨有單位疑遭彈珠射爆玻璃。其中一個涉事單位所布的石屏樓，與商場平台相距約10米。（蔡正邦攝）

今年5月21日中午約12時半，警方接獲一名64歲女子報案，指周一（18日）在其朗屏邨石屏樓單位，尋獲一粒兩毫米的鋼珠，查看下赫見一隻玻璃窗損毁，窗戶爆裂，遺有一個兩毫米的彈孔。警方到場調查後，將案件列作「刑事毁壞」，由元朗警區刑事調查隊第7隊接手跟進。據了解，事件亦與5月14日另一宗刑毀案有關。

石屏樓6樓一個單位的玻璃窗亦中BB彈。（蔡正邦攝）

記者曾到石屏樓了解，有受影響單位的住戶李先生透露，曾兩次遭射擊破壞單位玻璃，其妻子的睡房中彈，「（妻子）瞓響度，嗰日起咗身，好多玻璃碎，有粒珠...已經射咗落嚟，佢唔覺，瞓醒先知...已經係第二次，成床玻璃碎呀！」他又指得知有街坊遇到同樣情況，遂報警求助。