元朗朗屏邨BB彈射擊｜住戶玻璃窗第二次「中彈」　玻璃碎散床上

元朗朗屏邨多個單位，近日懷疑遭人遠距離射BB彈打爛玻璃窗，警方列刑事毀壞案，暫時未有人被捕。其中一戶玻璃窗中彈的男戶主，今日向《香港01》展示玻璃窗損毀的情況，憶述妻子睡醒時床舖滿是玻璃碎和彈珠，相當危險；而且今次已經是第二次遭射擊，決心報警追緝。



家住朗屏邨石屏樓12樓的李先生稱，中BB彈的房間是妻子的睡房，「（妻子）瞓響度，嗰日起咗身，好多玻璃碎，有粒珠...已經射咗落嚟，佢唔覺，瞓醒先知...已經係第二次，成床玻璃碎呀！」

李生稱由於已經是第二次中彈，向街坊了解後知道亦有相同情況，於是報警。李說：「幾間都係咁，同佢哋管理處講咗都唔理，就報警囉！」

石屏樓與商場平台相距約10米。（蔡正邦攝）

李先生指，第一次被BB彈打中窗已經是一個多月前，位置相若，但當時沒有理會：「以為係上面跌落嚟，無留意有個窿。上面裝修吖嘛，我就誤會咗。」

石屏樓6樓一個單位的玻璃窗亦中BB彈。（蔡正邦攝）

昨日（21日）中午約12時半，警方接獲一名64歲女子報案，指周一（18日）在其朗屏邨石屏樓單位，尋獲一粒兩毫米的鋼珠，查看下赫見一隻玻璃窗損毁，窗戶爆裂，遺有一個兩毫米的彈孔。警方到場調查後，將案件列作「刑事毁壞」，由元朗警區刑事調查隊第7隊接手跟進。據了解，事件亦與5月14日另一宗刑毀案有關。