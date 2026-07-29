曼谷抵港印尼男行李走私$15萬海馬乾　判監10個月

一名69歲印尼籍男子因走私市值約15萬元的乾海馬入境香港，違反《保護瀕危動植物物種條例》（第586章），今日（29日）在區域法院被裁定該名男子罪名成立，法庭考慮被告認罪，扣減三分之一刑期，最終判處監禁10個月。



一名69歲印尼籍男子因走私乾海馬入境香港，違反《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）。圖示於該名男子行李內檢獲的乾海馬。（政府新聞處）

漁農自然護理署（漁農署）表示，該名印尼籍男旅客去年9月16日，從泰國曼谷抵達香港國際機場，海關人員檢查其行李時，發現他在食物內收藏一批懷疑受管制乾海馬，企圖逃避關員檢查。

漁護署人員到場檢驗，確定檢獲的為受管制乾海馬，遂以非法進口瀕危物種檢控該名男子。該批乾海馬共重6.18公斤，估計市價約15萬港元。

區域法院裁定該名男子罪名成立，法庭以15個月為量刑起點，考慮被告認罪扣減三分之一刑期，最終判處監禁10個月。

區域法院裁定該名男子罪名成立，法庭以15個月為量刑起點，考慮被告認罪扣減三分之一刑期，最終判處監禁10個月。（資料圖片）

海關強調，海馬屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄II的瀕危物種，在本港受《條例》所管制。任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。

漁農署重申，政府一向致力保護瀕危物種，漁護署和香港海關會保持警覺，繼續監察及打擊涉及瀕危物種的違法行為。

市民如發現懷疑違例情況，請致電1823向漁護署舉報。有關本港對瀕危物種的管制，可瀏覽本署網頁www.cites.hk。