深水埗鱷魚︱消息稱：女子涉管有瀕危動物被捕　警檢蛇、蜥蜴等

深水埗昨日（24日）驚現鱷魚，一條1.5米長的暹羅鱷被發現在大廈單位露台，最後由愛協人員捉走，並轉交漁護署。警方稱，事後在毗鄰大廈一單位內，再檢獲蛇、蜥蜴和龜等爬蟲類動物，連同該隻暹羅鱷共30隻，部分屬瀕危物種。消息指，一名姓鍾35歲女子涉嫌非法管有瀕危動物被捕。



深水埗大埔道一單位內驚現一條長約1米多的暹羅鱷，愛協督察成功用套索同長網，將其安全捕捉，並發現其腳部受傷。（愛協提供）

據了解，周二晚上9時左右，姓許男子在家中露台聽到巨響，以為大風吹倒雜物沒有為意。至周三上午11時半，他再次返回露台時，赫見一隻鱷魚藏身儲物區內，於是報警。

警方及愛協人員到場後捕獲該鱷魚，經調查懷疑牠來自隔壁單位的露台，於是聯絡單位住戶，至今日（25日）警方聯同漁護署人員於凌晨進入該單位調查，發現養殖了大量動物，包括多隻受管制瀕危動物，而且未能提供有效養殖准許證及未能交代有關瀕危動物來源，於是由漁護署人員拘捕該女子，並檢取相關瀕危動物。

昨日（24日）中午12時33分，警方接獲報案，指大埔道54號一單位露台，發現一隻約1米長疑似綠色蜥蝪。愛協人員接報到場檢走該爬行動物，經初步檢查後，相信為約1.5米長暹羅鱷，並將其轉交予漁護署。

消息稱，鱷魚由毗鄰大廈跌落現場天台，警方其後在毗鄰大廈一單位發現一批爬蟲類動物，包括蛇、蜥蜴及龜，部是屬瀕危物種；所有動物已經移交漁護處。

深水埗大埔道一單位內驚現一條長約1米多的暹羅鱷，愛協督察成功用套索同長網，將其安全捕捉，並發現其腳部受傷。（愛協提供）

涉事鱷魚匿藏在雜物下。（愛協提供）

漁護署昨日回覆《香港01》查詢指，所有鱷魚均屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I或附錄II動物。根據《保護瀕危動植物物種條例》（第586章），除非獲得豁免或另有規定，管有附錄I或附錄II物種須領有管有許可證或相關文件證明動物來源。漁護署提醒巿民，在沒有相關許可證或未獲豁免情況下進口、出口、再出口或管有鱷魚均屬違法。