有片｜食環署北角拉小販　老翁被扯跌　網民：唔洗咁樣撳伯伯啊？

網上流傳一段食環署執法的片段，三四名執法人員包圍一名白髮老翁。老翁情緒激動，一度被從後熊抱及扯跌。據稱，他在北角站外擺檔賣生果，被食環署票控時有拉扯，片段引起網民熱議，紛紛替老翁不值：「罰錢咪俾告票囉，唔洗咁樣撳伯伯啊？ 」



老翁情緒激動試圖離開，但遭人員包圍並喝令要合作。（Threads/janice.jim影片截圖）

片中可見老翁頭髮斑白、年約70歲，一直都頗為激動，試圖突圍離開；而在場有最少有3男兩女食環署人員，其中一人喝令他「停低」、「冷靜」；另一名女執法員則說：「等警察嚟」。

另一條片段可見雙方有拉扯，老翁被人緊緊包圍，當中一人從後熊抱，喝叫：「請你合作」。老翁一度被拉扯，連帶食環署人員亦幾乎跌落地，有女聲說：「好喇！好喇！」老翁則大叫：「唔好打我啊！」片段至此結束。

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網民在影片下方留言議論，指「阿伯非法擺賣係錯，但食環永遠係呢種情況都做得好難睇。 」、「對老人家使唔使咁暴力呀⋯⋯ 」亦有留言支持人員執法，稱「拉得好，成日收工係紅綠燈位阻住哂 」。

片中可見食環人員與被捕人有肢體拉扯動作，眾人一度倒地。（Threads/janice.jim影片截圖）

警方稱，事發於昨日（30日）晚上9時30分左右，警方接獲報案，指北角英皇道444號有食環人員執法期間要求協助。據報一名69歲姓馬男子在上址擺賣，人員發告票時對方不合作。警方到場調查後，該男子涉嫌阻街與及違反《公眾衞生及市政條例》被捕。