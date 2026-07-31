食環北角拉小販疑扯跌老翁惹議　署方：多次勸喻警告無果始檢控

網上流傳片段，昨日（30日）晚上，北角英皇道444號有數名食環署人員執法，包圍一名非法擺賣的老翁，試圖作出檢控，其間老翁被多名執法人員包圍，一度被從後熊抱及扯跌。片段引起網民熱議，認為食環人員處理手法不妥。



食環署回覆《香港01》查詢時表示，網上片段所呈現的情況未必完全反映事實和事件經過。署方稱，該署人員過往已多次勸喻及警告該名無牌小販，並且一直按「先勸喻、後執法」方法，但發現他在已獲充分警告的情況下，仍繼續在公眾地方無牌販賣生果，於是執法。惟無牌小販仍拒絕合作及出示身份證明文件，更企圖離開現場，人員遂報警求助。事後該小販涉嫌阻街和違反《公眾衞生及市政條例》被拘捕及檢控。



老翁情緒激動試圖離開，但遭人員包圍並喝令要合作。（Threads/janice.jim影片截圖）

食環署遵循「先勸喻後執法」程序 小販屢勸不聽拒示身份證

食環署指出，早前接獲多宗投訴，指有無牌小販於晚上時段，在北角英皇道小販黑點販賣水果。該署人員過往已多次勸喻及警告該名無牌小販，昨晚（30日）調查時，發現該名無牌小販在一商舖範圍販賣水果，隨即按「先勸喻、後執法」的方針，警告他切勿在公眾地方販賣。

署方人員折返時，發現該人在已獲充分警告的情況下，仍繼續在公眾地方無牌販賣生果，遂採取執法行動。在署方人員明確要求下，該名無牌小販仍未有遵從指示，並拒絕合作及出示身份證明文件，更企圖離開現場，食環署人員遂尋求警方到場協助。該名無牌小販其後因涉嫌阻街和違反《公眾衞生及市政條例》，被署方人員拘捕及檢控。

食環：情理兼備須建基於守法 屢勸不改必果斷檢控

食環署又稱，涉事地點長期存在無牌販賣及阻街問題，署方多次接獲區內居民、商戶和地區人士投訴。署方一直以情理兼備的方式處理相關問題，對有需要人士通常以「先勸喻、後執法」的方式處理。署方過往已多次勸喻和警告，惟情況未見改善。

在上述事件中，鑑於該名無牌小販在已獲充分警告仍持續不遵從指示，署方有需要依法採取執法和檢控行動；有關「先勸喻」的做法，不代表容許其可繼續及重複佔用公眾通道作無牌販賣。食環署強調，「情理兼備」必須建基於守法的原則上，對於屢勸不改及拒絕糾正違規行為的任何人，署方仍會果斷執法並提出檢控。

該署表示，留意到網上片段所呈現的情況未必完全反映事實和事件經過。署方在執法時，必須同時兼顧公共秩序、環境衞生，以及居民和商戶對通道暢通的合理訴求。署方會繼續在合情、合理、合法的原則下，審慎平衡各方利益，並按實際情況果斷執法。

片中可見食環人員與被捕人有肢體拉扯動作，眾人一度倒地。（Threads/janice.jim影片截圖）

事發於昨日（30日）晚上9時30分左右，警方接獲報案，指北角英皇道444號有食環人員執法期間要求協助。據報一名69歲姓馬男子在上址擺賣，人員發告票時對方不合作。警方到場調查後，該男子涉嫌阻街與及違反《公眾衞生及市政條例》被捕。

網上片段顯示，一名頭髮斑白的老翁情緒激動，試圖突圍離開；而在場有最少有3男兩女食環署人員，其中一人喝令他「停低」、「冷靜」；另一名女執法員則說：「等警察嚟」。另一條片段可見雙方有拉扯，老翁被人緊緊包圍，當中一人從後熊抱，喝叫：「請你合作」。老翁一度被拉扯，連帶食環署人員亦幾乎跌落地，有女聲說：「好喇！好喇！」老翁則大叫：「唔好打我啊！」片段至此結束。