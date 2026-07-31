載偽基站遊走將軍澳　發假短訊騎劫WhatsApp呃$30萬　兩男落網

本地WhatsApp帳戶騎劫騙案近期急升！警方揭發有詐騙集團利用偽基站干擾信號，利用2G訊號向市民發送釣魚短訊，偽裝成WhatsApp官方通知，聲稱帳戶違規即將被註銷，誘騙市民按入連結，輸入驗證碼，以騎劫WhatsApp帳戶，再假冒受害人向其親友詐騙金錢。



警方昨日（30日）在將軍澳，截停一輛在區內遊走的私家車，車中檢獲偽基站設備及毒品。調查發現，設備已發超過6,000條釣魚短訊，至今牽涉16宗案件，損失金額超過30萬港元。警方以涉嫌串謀詐騙等罪，拘捕私家車司機及登記車主。



警方在私家車內檢獲一套正在運作中偽基站設備，及操作偽基站的手機。（梁偉權攝）

今年首6個月逾1600宗同類案 每月損失$2100萬

警方表示，近期WhatsApp帳戶騎劫騙案錄得顯著升幅。騙徒透過釣魚短訊竊取市民的 WhatsApp登入資料，繼而騎劫帳戶，再假冒受害人向其親友詐騙金錢。今年1月至6月，警方共接獲1,613宗同類案件，平均每個月超過260宗、每平均損失金額超過2,100萬元；案件數目比去年同期的每月約100宗，增加超過1.6倍。

警方展開深入調查及情報分析，發現部分案件是由海外騙徒，利用短訊代理商大量發送釣魚短訊，引誘市民點擊虛假連結，從而竊取WhatsApp帳戶名稱及配對代碼，進行跨境詐騙。

同時，警方主動與通訊辦及電訊商交流情報，經過分析後發現，有本地詐騙集團利用偽基站干擾信號，強行將附近手機信號降級至2G網絡，再透過2G頻譜向市民發送釣魚短訊。

詐騙集團利用偽基站干擾信號，強行將附近手機信號降級至2G網絡，再透過2G頻譜向市民發送釣魚短訊。（梁偉權攝）

車載「偽基站」遊走將軍澳發短訊 涉發逾6,000訊息

網絡安全及科技罪案調查科人員透過情報搜集及分析，昨日（30日）在將軍澳區鎖定一名本地男子，當時他正駕駛私家車在區內遊走，並利用車上偽基站發送釣魚短訊。人員即時採取行動，以涉嫌串謀詐騙拘捕該名31歲男子，並在其私家車內檢獲一套正在運作中偽基站設備，及一部操作偽基站的手機。

初步調查顯示，被捕男子自本周初開始活躍，利用車上的偽基站，在區內發放多個釣魚信息，至今已涉及16宗案件，當中受害人損失金額超過30萬港元。

據悉，16宗案件的受害人介乎29至71歲，報稱職業包括文員、醫護人員等，亦有退休人士；單一案件最高損失金額達5萬元。

警檢獲操作偽基站的手機。（梁偉權攝）

初步數碼法理鑑證顯示，有關設備已成功發送超過6,000條釣魚短訊，內容偽裝成WhatsApp官方通知，聲稱帳戶違規即將被註銷，並附上假冒官方連結。當受害人信以為真，點擊連結後，便會被引導至一個外觀與真實WhatsApp官方網頁相似的假網站。

網罪科科技罪案組高級督察盧震綱表示，假網站會要求受害人輸入自己的電話號碼，再指示受害人將網站內顯示的8位數配對代碼，輸入自己的手機WhatsApp。如果受害人信以為真並照辦，其帳戶便會直接連結騙徒所操控的裝置，被騙徒騎劫。

警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組高級督察盧震綱交代案件。（梁偉權攝）

受僱開車操作偽基站按次收報酬 被捕男加控毒品及無牌駕駛罪

警方調查發現，被捕男子透過中間人介紹，繼而被犯罪集團招攬。惟他從未與集團任何成員親身會面，其角色主要負責駕駛車輛及操作偽基站相關設備，每次操控偽基站均會收取數千元報酬。消息指，犯罪集團事前已設置好儀器，被捕人只需不停駕車遊走，便能干擾周遭手機。

警方搜查車輛期間，亦檢獲一批毒品，包括26克懷疑可卡因、67克懷疑氯胺酮（俗稱K仔）、363克懷疑大麻；其後再於男子住所內，檢獲約104克懷疑可卡因、43克懷疑大麻，及一批懷疑毒品包裝工具、括電子磅等。行動中檢獲的毒品市值總共約18萬港元。

除此之外，警方發現男子在駕駛車輛時，並無持有相關駕駛執照。因此，除了「串謀詐騙」外，他同時涉嫌干犯「販運危險藥物」、「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」罪被捕。

另外 ，警方以涉嫌「串謀詐騙」拘捕一名43歲本地男子，他為涉案車輛登記車主。兩名被捕人正被扣調。案件仍在調查當中，不排除有更多人被捕。

警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察陳麗如交代案件。（梁偉權攝）

警籲關閉手機2G功能防假訊息 啟雙重認證切勿點擊連結

警方將繼續與電訊商緊密合作，識別可疑釣魚短訊，並會將相關資料轉交予電訊商進行攔截。市民應時刻保持警覺，若發覺手機突然間進入2G 模式，或收到任何來歷不明，附有可疑超連結的短訊，切勿隨意點擊相關連結。如有疑問，可直接聯絡相關機構確認，或透過防騙視伏器或者防騙視伏App，輸入可疑短訊內網址或者電話號碼，進行風險評估。

網罪科科技罪案組總督察陳麗如指，基於偽基站是利用2G頻譜發出假信號。為避免收到相關釣魚信息，市民可考慮直接關閉手機內2G信號接收功能。此外，市民亦可加強 WhatsApp安全設定，啟用雙重認證功能，減少被騎劫的風險。若收到任何轉帳或者匯款的要求，必須先致電對方本人親身核實，不要單獨憑訊息做決定。如有懷疑，請聯絡警方防騙易熱線18222。

最後，警方提醒市民，切勿因貪圖搵快錢被犯罪集團利用。任何參與串謀詐騙行為，無論擔當任何崗位，一經定罪，同樣需要面對嚴重法律後果，最高可以被判處監禁14年。警方呼籲市民不要因一時金錢誘惑，以身試法。