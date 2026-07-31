載偽基站遊走將軍澳 發假短訊騎劫WhatsApp呃$30萬 兩男落網
本地WhatsApp帳戶騎劫騙案近期急升！警方揭發有詐騙集團利用偽基站干擾信號，利用2G訊號向市民發送釣魚短訊，偽裝成WhatsApp官方通知，聲稱帳戶違規即將被註銷，誘騙市民按入連結，輸入驗證碼，以騎劫WhatsApp帳戶，再假冒受害人向其親友詐騙金錢。
警方昨日（30日）在將軍澳，截停一輛在區內遊走的私家車，車中檢獲偽基站設備及毒品。調查發現，設備已發超過6,000條釣魚短訊，至今牽涉16宗案件，損失金額超過30萬港元。警方以涉嫌串謀詐騙等罪，拘捕私家車司機及登記車主。
今年首6個月逾1600宗同類案 每月損失$2100萬
警方表示，近期WhatsApp帳戶騎劫騙案錄得顯著升幅。騙徒透過釣魚短訊竊取市民的 WhatsApp登入資料，繼而騎劫帳戶，再假冒受害人向其親友詐騙金錢。今年1月至6月，警方共接獲1,613宗同類案件，平均每個月超過260宗、每平均損失金額超過2,100萬元；案件數目比去年同期的每月約100宗，增加超過1.6倍。
警方展開深入調查及情報分析，發現部分案件是由海外騙徒，利用短訊代理商大量發送釣魚短訊，引誘市民點擊虛假連結，從而竊取WhatsApp帳戶名稱及配對代碼，進行跨境詐騙。
同時，警方主動與通訊辦及電訊商交流情報，經過分析後發現，有本地詐騙集團利用偽基站干擾信號，強行將附近手機信號降級至2G網絡，再透過2G頻譜向市民發送釣魚短訊。
車載「偽基站」遊走將軍澳發短訊 涉發逾6,000訊息
網絡安全及科技罪案調查科人員透過情報搜集及分析，昨日（30日）在將軍澳區鎖定一名本地男子，當時他正駕駛私家車在區內遊走，並利用車上偽基站發送釣魚短訊。人員即時採取行動，以涉嫌串謀詐騙拘捕該名31歲男子，並在其私家車內檢獲一套正在運作中偽基站設備，及一部操作偽基站的手機。
初步調查顯示，被捕男子自本周初開始活躍，利用車上的偽基站，在區內發放多個釣魚信息，至今已涉及16宗案件，當中受害人損失金額超過30萬港元。
據悉，16宗案件的受害人介乎29至71歲，報稱職業包括文員、醫護人員等，亦有退休人士；單一案件最高損失金額達5萬元。
初步數碼法理鑑證顯示，有關設備已成功發送超過6,000條釣魚短訊，內容偽裝成WhatsApp官方通知，聲稱帳戶違規即將被註銷，並附上假冒官方連結。當受害人信以為真，點擊連結後，便會被引導至一個外觀與真實WhatsApp官方網頁相似的假網站。
網罪科科技罪案組高級督察盧震綱表示，假網站會要求受害人輸入自己的電話號碼，再指示受害人將網站內顯示的8位數配對代碼，輸入自己的手機WhatsApp。如果受害人信以為真並照辦，其帳戶便會直接連結騙徒所操控的裝置，被騙徒騎劫。
受僱開車操作偽基站按次收報酬 被捕男加控毒品及無牌駕駛罪
警方調查發現，被捕男子透過中間人介紹，繼而被犯罪集團招攬。惟他從未與集團任何成員親身會面，其角色主要負責駕駛車輛及操作偽基站相關設備，每次操控偽基站均會收取數千元報酬。消息指，犯罪集團事前已設置好儀器，被捕人只需不停駕車遊走，便能干擾周遭手機。
警方搜查車輛期間，亦檢獲一批毒品，包括26克懷疑可卡因、67克懷疑氯胺酮（俗稱K仔）、363克懷疑大麻；其後再於男子住所內，檢獲約104克懷疑可卡因、43克懷疑大麻，及一批懷疑毒品包裝工具、括電子磅等。行動中檢獲的毒品市值總共約18萬港元。
除此之外，警方發現男子在駕駛車輛時，並無持有相關駕駛執照。因此，除了「串謀詐騙」外，他同時涉嫌干犯「販運危險藥物」、「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」罪被捕。
另外 ，警方以涉嫌「串謀詐騙」拘捕一名43歲本地男子，他為涉案車輛登記車主。兩名被捕人正被扣調。案件仍在調查當中，不排除有更多人被捕。
警籲關閉手機2G功能防假訊息 啟雙重認證切勿點擊連結
警方將繼續與電訊商緊密合作，識別可疑釣魚短訊，並會將相關資料轉交予電訊商進行攔截。市民應時刻保持警覺，若發覺手機突然間進入2G 模式，或收到任何來歷不明，附有可疑超連結的短訊，切勿隨意點擊相關連結。如有疑問，可直接聯絡相關機構確認，或透過防騙視伏器或者防騙視伏App，輸入可疑短訊內網址或者電話號碼，進行風險評估。
網罪科科技罪案組總督察陳麗如指，基於偽基站是利用2G頻譜發出假信號。為避免收到相關釣魚信息，市民可考慮直接關閉手機內2G信號接收功能。此外，市民亦可加強 WhatsApp安全設定，啟用雙重認證功能，減少被騎劫的風險。若收到任何轉帳或者匯款的要求，必須先致電對方本人親身核實，不要單獨憑訊息做決定。如有懷疑，請聯絡警方防騙易熱線18222。
最後，警方提醒市民，切勿因貪圖搵快錢被犯罪集團利用。任何參與串謀詐騙行為，無論擔當任何崗位，一經定罪，同樣需要面對嚴重法律後果，最高可以被判處監禁14年。警方呼籲市民不要因一時金錢誘惑，以身試法。