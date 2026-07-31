警深水埗搗5非法賭檔拘56人　揭犯罪集團包宿聘內地人來港助經營

為響應粵港澳三地「雷霆2026」反罪惡行動，深水埗警區刑事部自本月27日起，在區內一連四日展開行動代號「旭日」的反三合會行動，共拘捕56人，包括犯罪團夥主腦和骨幹成員，以及被犯罪團夥從內地招募來港的成員等。警方更揭發犯罪集團會伙被招募來港的內地人提供「宿舍」，安排他們協助經營賭檔。



行動中共檢獲超過26萬元現金、多部賭博遊戲機和主機板、傀儡戶口銀行卡、讀卡器、賭博積分卡、非法賭博場所有關租約等，相信已成功打擊一個活躍於區內經營非法賭博場所的三合會團夥，堵截其收入來源。



為響應「粵港澳三地雷霆2026反罪惡行動」，深水埗警區刑事部自本月（27日）起，在深水埗區一連四日展開行動代號「旭日」的反三合會行動。深水埗警區刑事總督察黃泳洪（右）交代行動詳情。（蔡正邦攝）

深水埗警區總督察（刑事）黃詠洪表示，深水埗警區留意到有一個三合會團夥，在區內舊樓單位添置俗稱「釣魚機」的賭博遊戲機，將單位改裝成賭博場所，經營非法賭博活動。

是次「旭日」行動中，警方共拘捕43男13女（21至76歲），當中有18名持雙程證內地人和一名持俗稱行街紙的外籍人士，其餘為本地人；部份人有三合會背景。其中包括2名犯罪團夥主腦和5名骨幹成員、12名從內地招募來港的成員，以及傀儡戶口持有人、非法賭博場所負責人和賭客。

其中一名犯罪集團主腦，及一名傀儡戶口持有人已被落案起訴，正在還押。至於非法賭博場所負責人及大部份相關賭客，亦已被落案起訴，將會陸續上庭處理。其餘被捕人目前獲保釋候查。他們牽涉的罪行包括「串謀處理已知道或有合理理由相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪」（俗稱「洗黑錢」）、「串謀經營賭博場所」，以及「在賭博場所內賭博」。

證物方面，警方總共檢獲超過26萬元現金、多部賭博遊戲機和主機板、傀儡戶口銀行卡、一批讀卡器、賭博積分卡、非法賭博場所有關租約，以及相關文件等。

黃泳洪稱，不法分子為減少在警方執法行動中的金錢損失，會利用一些傀儡銀行戶口，在賭博場所收受賭注，以避免用現金交易。調查顯示，相關傀儡戶口在過去一年，已清洗高達1,600萬港元犯罪得益。

此外，該目標團夥亦會招攬內地人來港，協助經營賭博場所，且用現金提取犯罪得益。他們會獲犯罪團夥提供宿舍。據了解，他們日薪約800至1000元，主要協助操作傀儡銀行戶口，負責收錢、提款，將犯罪得益以現金形式提走。

行動中，警方合共搗破5個深水埗區內的非法賭檔、3個位於旺角區的員工宿舍，以及一個位於元朗的賭博遊戲機儲存倉庫。警方行動仍在進行，不排除會有更多人被捕。

警方在行動中，共檢獲超過26萬元現金、多部賭博遊戲機和主機板、傀儡戶口銀行卡、一批讀卡器、賭博積分卡、非法賭博場所有關租約，以及相關文件等。（蔡正邦攝）

根據香港法例第148章《賭博條例》，經營賭博場所者可面臨500萬港元罰款及7年監禁；在賭博場所內賭博者，則可被罰款最多5萬元及監禁9個月。

另根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，俗稱洗黑錢，同是嚴重罪行。若罪名成立，最高可判處罰款500萬元及監禁14年。

警方重申，會持續採取情報主導及針對性的執法行動，打擊各類非法場所，以堵截三合會的收入來源，維護社區治安。