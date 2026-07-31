稻香卡式爐爆炸｜機電署：鍋具過大覆蓋氣瓶箱蓋　致熱力反射肇禍

Threads昨晚（30日）流傳有市民在九龍灣稻香酒樓打邊爐期間，有職員懷疑發現手提卡式石油氣爐有漏氣聲，通知另一名職員到場處理期間，懷疑突然發生爆炸，帖主形容「唔知以為伊拉克打到嚟」。



機電工程署回覆《香港01》查詢時表示，涉事手提卡式石油氣爐、卡式石油氣瓶以及爐具均符合標準。惟在現場發現，火鍋用的鍋具過大，覆蓋了氣瓶的部分箱蓋，導致爐火熱力被反射至氣瓶釀禍。



餐枱擺着的卡式石油氣爐上放有一煲鴛鴦湯底邊爐鍋，氣瓶損毀，枱面一片混亂，餐具懷疑遭到波及破裂。（Threads@wanglokto圖片）

機電工程署表示，接報後派員到場調查。涉事的手提卡式石油氣爐及卡式石油氣瓶均為署方批准型號，爐具亦按《氣體安全條例》要求附有「GU」標誌。惟現場發現，火鍋用的鍋具過大，覆蓋了氣瓶的部分箱蓋，導致爐火熱力被反射至氣瓶，相信是造成氣瓶過熱爆裂的主要原因。

署方指，直密切關注食肆的氣體安全，由2023年至今，本署已巡查全港超過3,000間食肆，向食肆負責人傳遞氣體安全訊息，提醒正確使用手提卡式石油氣爐的重要性以減低安全風險。

機電工程署呼籲，食肆負責人和市民在使用手提卡式石油氣爐時，應留意以下要點：不應使用超過手提卡式石油氣爐爐面的鍋具，以免導致卡式石油氣瓶過熱； 不應平排使用兩個手提卡式石油氣爐 ; 確保使用手提卡式石油氣爐時有足夠的通風；確保在安裝及卸除卡式石油氣瓶時，遠離火焰及熱源及必須購買和使用經機電工程署批准並附有「GU」標誌的卡式石油氣爐。

職員忙於處理。（Threads@wanglokto圖片）

氣瓶損毀 餐具懷疑遭到波及破裂

圖中可見，餐枱擺着的卡式石油氣爐上放有一煲鴛鴦湯底邊爐鍋，氣瓶損毀，保護蓋飛脫，樽頸以上位置不知所終，僅剩樽身，枱面一片混亂，餐具懷疑遭到波及碎裂。

現場沒有煙霧或火光 無人受傷

警方表示，昨晚（30日）10時42分，接獲食客報案指，在偉業街33號一個商場的食肆內打邊爐期間，卡式石油氣瓶懷疑起火，消防接報到場，現場沒有煙霧或火光，無人受傷，經調查後事件沒有可疑。

2023年灣仔發生過類似意外

2023年8月，謝斐道391號地下的616牛肉火鍋專門店發生爆炸，當時一對男女顧客於店內用膳，分別一人一鍋，其間其中一個火鍋爐發生氣體爆炸，食物及碎片四散，令到女食客頸，心口及手臂割傷，男食客頸部有輕微被碎片割傷。另外，店內另一名姓譚40歲女子報稱爆炸令到耳朵震傷，3人需要送院。

機電署當時經調查後，發現事發時兩個手提卡式石油氣爐在桌上平排使用，懷疑因使用不當導致卡式石油氣瓶過熱，而發生爆炸。涉事爐具經檢查後沒有GU標誌，並沒獲得氣體安全監督（即機電工程署署長）的書面批准，署方將就懷疑違反《氣體安全條例》作出調查及跟進。