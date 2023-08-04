灣仔火鍋店爆炸｜機電署指石油氣爐無GU標誌　疑平排使用致過熱

今日（4日）下午，灣仔謝斐道616牛肉火鍋專門店發生卡式石油氣爐爆炸意外，食物及碎片四散，釀成3名食客受傷。機電署表示，經調查後發現，事發時兩個手提卡式石油氣爐在桌上平排使用，懷疑因使用不當導致卡式石油氣瓶過熱，而發生爆炸。



而涉事爐具經檢查後，證實無GU標誌，並沒獲得氣體安全監督（即機電工程署署長）的書面批准，署方將就懷疑違反《氣體安全條例》作出調查及跟進。



機電署表示，就今日灣仔一間火鍋店發生卡式石油氣瓶爆炸事故，署方派員到場調查，指事發時兩個手提卡式石油氣爐在桌上平排使用，懷疑因使用不當導致卡式石油氣瓶過熱發生爆炸。

發言人指涉事手提卡式石油氣爐型號為「SENGOKU BDZ-152-MN1」，未獲署方批准而沒有GU標誌。署方會就懷疑違反《氣體安全條例》作出調查及跟進。根據《氣體安全條例》，由2003年1月起，所有供應和售賣以供在香港使用的住宅式氣體用具，包括手提卡式石油氣爐，必須獲得氣體安全監督（即機電工程署署長）的書面批准。而獲批准的住宅式氣體用具必須附有「GU」 標誌以作識別。如有證據證明進口商違反相關條例，可能會被檢控。

署方呼籲市民不要平排使用兩爐 遲免過熱

署方呼籲市民必須購買和使用經機電工程署批准並附有「GU」標誌的卡式石油氣爐。此外，市民在使用石油氣爐時， 不應平排使用兩個手提卡式石油氣爐；確保使用手提卡式石油氣爐時有足夠的通風；另外應確保在安裝及卸除卡式石油氣瓶時，遠離火焰及熱源；不應使用超過手提卡式石油氣爐爐面的鍋子，以免導致卡式石油氣瓶過熱。

專家：需注意空氣流通及氣罐入法準確

港九電器工程電業器材職工會會長駱癸生表示，使用石油氣爐時需要注意空氣流通及散熱，另外需要留意石油氣罐的入法，氣罐凹位需準確卡於爐具口的鐵片，避免因而做成洩漏。

駱癸生又指，市民及商戶需購買符合機電署準則的石油氣爐，另外亦不應自行改裝爐具，例如嘗試將火咀改大等。

616餐飲集團於傍晚發聲明指，意外後卡式石油氣爐之產品已即時全線下架，涉事分店今日暫停營業。管理層已立即親身前往醫院，探望受傷客人及致歉，並已與保險公司代表緊密跟進責任和賠償事宜。

事發於今日下午1時許，當時一對男女情侶顧客於店內用膳，分別一人一鍋，其間其中一個火鍋爐發生氣體爆炸，食物及碎片四散，令到該名姓劉21歲女食客頸，心口及手臂割傷，而同行的姓任23歲男友人頸部有輕微被碎片割傷。另一名姓譚40歲女子報稱爆炸引致耳鳴。3名傷者由救護車送往律敦治醫院治理。據了解，經消防調查後，認為事件無可疑，並通知機電署到場跟進，機電署人員到場後檢取爐具及進行進一步化驗。