一周25宗網戀投資騙案　保險從業員遭男友介紹假專家　失$2600萬

警方在Facebook專頁「守網者」表示，過去一周（7月24日至30日）共接獲25宗涉及網戀的投資騙案，總損失金額近$7,000萬。其中損失金額最大的一宗，受害人是一名資深女保險從業員，遭網戀男友和「投資專家」行騙，損失逾$2,600萬。



警方稱，事發於去年7月，50餘歲的女事主經朋友介紹認識一名女子，對方表示想與事主傾保險，但卻以不熟悉為由，交由一名聲稱從事汽車買賣的「叔叔」跟進；他自稱專家，實質上是騙徒，兩人透過Whatsapp聯絡。

「叔叔」透過通訊軟件對事主噓寒問暖，兩人其後發展成網上情侶。「叔叔」又不時宣稱精於投資，向事主介紹加密貨幣，誘使她下載一個加密貨幣投資平台App，其後進一步介紹聲稱是「平台老闆」的專家跟她做朋友，主動幫忙打理其電子錢包。

出於信任及高回報的誘惑，事主於去年8月至今年2月，在本港不同地區親手將合共逾$400萬元現金交予騙徒同黨，更多次轉賬合共近$2,200 萬至多個由騙徒提供的不同傀儡戶口。

至上月，事主見應用程式帳面顯示獲利逾8倍，要求套現時被拒，而男友和投資專家隨即集體失聯，始驚覺受騙。

警方提醒巿民，即使具備專業金融背景，亦可能因情感破防而中招；呼籲巿民提高防範意識。

警方過去一周共接獲25宗網戀投資騙案，涉及$7,000萬。（警方圖片）

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