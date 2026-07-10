詐騙集團扮專家　誘裝假投資APP呃$1100萬　警拘9人包括3主腦

警方昨日（9日）展開代號「海涯」的執法行動，打擊本地詐騙集團，以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕9人，包括3名集團主腦，他們共牽涉17宗虛假投資應用程式騙案，涉款約1,100萬元。調查顯示，詐騙集團會先在社交平台建立「投資教學群組」，當市民被加入群組後，騙徒會假扮投資專家，並誘使市民安裝虛假投資應用程式，又聲稱程式透過人工智能（AI）分析市場走勢，從而吸引受害人使用。



警方搗破一個本地詐騙集團，揭發集團誘騙市民安裝虛假投資程式，騙取近1,100萬元。行動中，檢獲多項證物，包括點鈔機、電腦、手提電話及部分現金。（黃學潤攝）

新界北總區科技及財富罪案組高級督察姚國威稱，涉事詐騙集團於2025年11月至2026年3月期間，涉嫌在全港多區干犯最少17宗涉及虛假投資應用程式「FactorOne」的投資騙案，總騙款約1,100萬元。此外，該集團亦涉嫌透過多個傀儡戶口及其他渠道，清洗合共約8,200萬元的犯罪得益。

騙徒建群組扮投資專家 稱虛假投資程式以AI分析走勢誘市民安裝

調查顯示，該集團首先會透過社交平台建立所謂的「投資教學群組」，其後在其他社交平台發布投資教學廣告。當市民點擊相關連結後，便會被自動加入相關群組。隨後，騙徒會假扮投資經紀或投資專家，主動接觸受害人，並逐步誘使受害人下載及安裝名為「FactorOne」的虛假投資應用程式。騙徒聲稱該程式能透過人工智能（AI）分析市場走勢，協助用戶作出投資決定，從而吸引受害人使用。

當受害人安裝程式後，騙徒便會指示受害人為其「FactorOne」戶口充值。表面上，受害人會在應用程式內看見戶口成功入金、投資獲利，甚至帳面利潤上升；但實際上，相關程式只是由詐騙集團操控的虛假平台，所有投資金額及回報均非真實。

警方搗破一個本地詐騙集團，揭發集團誘騙市民安裝虛假投資程式，騙取近1,100萬。（彭紹殷攝）

兩手段誘充值 設假虛幣找換店、專車接送增可信性

新界北總區科技及財富罪案組人員經深入調查，包括分析大量詐騙案件手法、追查傀儡戶口資金流向，以及翻查大量閉路電視片段後，發現該集團主要以兩種方式誘使受害人充值，包括網上轉帳充值及現金充值。

在網上轉帳方面，騙徒會指示受害人將款項轉帳至指定的傀儡戶口。當完成轉帳後，「FactorOne」應用程式便會顯示成功充值的提示，令受害人誤信資金已進入真實的投資戶口。

在現金充值方面，騙徒會指示受害人攜帶現金，前往尖沙咀一個商場內假冒虛擬貨幣找換店的舖位進行充值。為增加可信性及方便操控受害人，該集團甚至會安排車輛接送受害人，由其住所或指定地點前往有關舖位。當受害人抵達後，將現金交予自稱為找換店職員的人士，對方其後會聲稱入數成功，而受害人手機內的「FactorOne」應用程式亦會即時彈出成功充值的提示。完成所謂充值後，集團會再安排車輛將受害人送離現場。

警方經過連日調查及部署，鎖定該犯罪團夥的主腦及骨幹成員。探員於昨日展開拘捕行動，在全港多個地點拘捕合共9名本地男女（19至55歲），包括6男3女。被捕人報稱無業或地盤工人等，部分人有三合會背景。警方相信，被捕人在集團中分別擔任不同角色，包括3名集團主腦；5名由集團招攬的成員，負責協助接收受害人繳交的金錢及安排交通工具接載受害人；以及一名負責處理犯罪得益的戶口持有人。

行動中，警方檢獲多項證物，包括店舖內的點鈔機、電腦、手提電話及部分現金。警方相信，今次行動已成功瓦解一個活躍於本地、有三合會背景，並以虛假投資應用程式作招徠的詐騙集團。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

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警方呼籲市民，如曾下載或使用名為「FactorOne」的投資應用程式，或曾到相關商場舖位進行所謂現金充值，又或懷疑自己曾向該集團提供款項，請盡快與警方聯絡；如任何市民持有與本案相關的資料，包括涉案者身份、車輛資料、店舖資料、傀儡戶口資料或其他可協助警方調查的線索，請致電3661 3656與新界北總區科技及財富罪案組第2B隊聯絡。

正值7月暑假期間，警方特別提醒年輕人及求職者，要小心所謂「暑期工」、「搵快錢」、「借戶口」、「幫人收錢」、「代為轉帳」或「協助提取現金」等招聘陷阱。不法分子往往會利用高薪、工作簡單、毋須經驗等字眼作招徠，誘使年輕人提供銀行戶口、虛擬銀行戶口、電子錢包戶口，甚至親身協助收取或轉移犯罪得益。

警方重申，「串謀詐騙」及「洗黑錢」均屬非常嚴重的罪行。一經定罪，最高刑罰均可被判處監禁14年。警方再次呼籲市民，特別是年輕人，切勿因一時貪念或圖「搵快錢」，而被不法分子利用，成為詐騙集團或洗黑錢活動的一部分。如有懷疑，應立即停止交易，並盡快向警方求助。