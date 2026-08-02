黃雨下洪水淹信芯園太陽花田　信哥與夥計搶救花苗　預損失$10萬

今日（2日）本港受惡劣天氣影響，天文台發出黃色暴雨警告信號長達近7小時。元朗信芯園農莊嚴重水浸，洪水由四面八方湧入，整個農莊淪為「汪洋大海」。場主「信哥」梁日信接受《香港01》訪問時透露，今早水勢最猛烈時水深已及心口、甚至淹至頸部。



雖然適逢周日員工放假，但他與數名印尼籍夥計緊急自救，啟動多部大水泵抽水及搶救花苗。信哥嘆言，今年5月佛誕過後「無幾多日好天」，惡劣天氣已令農莊三個月無收入，今次水浸預計再造成至少10萬元損失。但他仍深信可以自救：「好似香港人嘅精神一樣，屹立不倒嘅！」



元朗信芯園農莊嚴重水浸，洪水由四面八方湧入，今早整個農莊淪為「汪洋大海」。（黃學潤攝）

洪水四面八方湧入 水深及頸 忠心夥計回來「救花苗」

信哥今午早受訪指，早上7時許前往花墟時已經開始下雨，雨勢一直未停。直到早上11時半，雨勢陡然加劇，洪水從四面八方湧入農莊，「好似瀑布咁」。由於農莊沒有天然河道，大量積水無法及時排出，瞬間淹沒整片花田。

信哥直言，水勢最猛烈時，水位迅速升至心口位置，甚至達頸部，信哥需要拉繩保持安全，並親自落水測試深度。由於今日適逢星期日，員工原本全部放假，幸好三名印尼籍夥計一聽到農場有難，隨即冒雨趕回幫手，一同涉水將一箱箱受威脅的花苗搬走，「幫手救返啲苗先，而家救得返啲苗」。

信哥直言，水勢最猛烈時，水位迅速升至心口位置，甚至直達頸部，信哥需要拉繩保持安全。（黃學潤攝）

6大水泵全力抽水 與時間競賽洗泥漿防「全軍覆沒」

信哥之後啟動現場6部、每小時可抽水100立方米的大型水泵全力抽水。截至下午已抽走數千立方米積水。被問到能否救回受損花卉，信哥坦言正與時間競賽，「因為你超過6個鐘呢，佢哋會全軍盡墨㗎啦」，他又指泥漿會附著在花心上，若天晴太陽一曬，花苗便會迅速曬死。因此，他預計在傍晚抽乾積水後，需立即與夥計接駁細水喉，逐一將花苗上的泥漿沖洗乾淨，「我都好希望盡我最大嘅努力去救返佢哋」。

信哥指，今日適逢星期日，員工原本全部放假，幸好三名印尼籍夥計一聽到農場有難，隨即冒雨趕回幫手救花苗。（黃學潤攝）

主力太陽花迎暑假檔期 三個月零收入再蝕六位數

信哥表示，信芯園農莊佔地約30萬至40萬呎，他在此耕作已超過半個世紀，近十年配合社會轉型為觀光農場。農莊夏天主力種植太陽花，原本預計在暑假黃金檔期開放予幼稚園至大學畢業生前來拍畢業照；秋季則會轉種賀年鮮花如劍蘭及百合。

然而，今次暴雨再次重創農場。信哥透露，農莊每月需有六位數字收入才能維持生計，但自今年5月佛誕過後「無幾多日好天」，不是雨水連場，就是「曬死」，他自言農莊已連續三個月幾乎零收入。若今次受災的花苗無法救回，將要重新來過，預計會再直接損失約10萬元。

他表示，太陽花代表歡欣與頑強的生命力。（黃學潤攝）

嘆「一個月一遇」強降雨 靠水泵自救展香港人精神

面對無情雨水，信哥依然展現出農夫的韌力，強調不會「望天打卦」或等政府救援，只能靠水泵自救自力更生。他表示，太陽花代表歡欣與頑強的生命力，「呢個就好像香港人嘅精神一樣，屹立不倒嘅！」