有片｜黃雨生效近7小時　元朗信芯園變汪洋　太陽花遭洪水掩沒

本港今日（2日）受天氣惡劣影響，暴雨連連。天文台今晨6時10分發出黃色暴雨警告信號，至下午1時取消，生效長達近7小時。大雨期間，元朗賞花勝地「信芯園農莊」嚴重水浸，黃泥水淹沒整片花田，農莊瞬間淪為「汪洋大海」。信芯園在Instagram發文歎道：「一場黃雨都可以變大海」，預料原定月底供市民觀賞的批次太陽花已被洪水沒頂，農場人員正等候水退進行搶救。



元朗信芯園農莊嚴重水浸，黃泥水淹沒整片花田，農莊瞬間淪為「汪洋大海」。（信芯園圖片）

受惡劣天氣影響 黃雨生效近7小時

天文台今日凌晨表示，受廣闊低壓槽及活躍偏南氣流影響，今日雨勢有時頗大及有狂風雷暴。天文台於早上6時10分發出黃色暴雨警告信號。大雨持續多時，黃雨警告信號生效近7個小時後，天文台最終於下午1時正式取消。

信芯園慘變「汪洋」 水深及膝花田失守

暴雨襲港期間，新界低窪地區出現水浸。位於元朗的新田信芯園農莊受災嚴重。農莊今日在社交平台 Instagram 貼出多張相片及短片，展示現場災情。

從片段及圖片可見，黃泥水幾乎將整個花田掩沒，整個農莊一眼望去猶如大海，大水順流而下。多名身穿黃色及綠色雨衣的農場人員需要冒著大雨涉水而行，水深已達小腿甚至接近膝頭位置。他們合力搬運一籃籃物資，並推手推車，將物資移往較高位置，場面極為狼狽。

多名身穿黃色及綠色雨衣的農場人員需要冒著大雨涉水而行，水深已達小腿甚至接近膝頭位置。（信芯園圖片）

批次太陽花慘遭「沒頂」 需等水退搶救

信芯園農莊在貼文中無奈發文指：「一場黃雨都可以變大海，準備好月尾批太陽花，又沒頂了，要等水退搶救啦。」受是次豪雨影響，損失暫難估計，職員正盡快清理及搶救受損的花卉。