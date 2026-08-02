大美督三項鐵人賽遇溺｜死者為退休水警　體能優異常參與拯溺工作

由中國香港三項鐵人總會舉辦的「2026香港夏日三項鐵人挑戰賽」，今早（2日）在大埔大美督舉行期間發生意外，一名60歲男子在參與游泳賽事時懷疑遇溺。消防及水警在海上搜索多個小時，及至下午3時許，消防尋獲並救起男事主，隨即將他送往那打素醫院搶救。惜延至下午3時33分由醫生證實死亡。



據了解，死者姓馬，外號「大隻佬」，為退休警務人員，退休前任職水警。。據認識他的人所憶述：「佢真係好FIT！仲經常夏天正午在昂船洲跑步!」

消防潛水人員將事主救起，送到岸上再由救護車送院，惜最終不治。

死者生前熱愛運動，體能優異；且擁有拯溺牌照，經常參與拯溺總會義務救生工作，曾獲總會頒發長期服務獎章及傑出義務救生員。 他過往多次參加三項鐵人等賽事，亦有參加警察歷險會舉辦的三項鐵人比賽，曾以1小時27分成績奪得元老組賽事的冠軍。

消防潛水人員將事主救起，送到岸上再由救護車送院，惜最終不治。(王譯揚攝）

事發今日（2日）早上7時57分，警方接獲報案，指大埔大美督水上活動中心對開，一名60歲男子在參與三項鐵人比賽中的游泳賽事期間久未上岸，懷疑他遇溺。水警輪接報到在場搜索，消防蛙人亦落水尋人，警方更出動無人機搜索。現場發現事主的單車、鞋及參賽號碼布。據悉事主身高約1.6米，短髮，事發時戴粉紅色泳帽、身穿橙黑色泳衣。

救援人員搜索近7小時後，至下午3時許，消防尋獲並救起男子，隨即將他送往那打素醫院搶救。惜延至下午3時33分由醫生證實死亡。

消防潛水人員將事主救起，送到岸上再由救護車送院，惜最終不治。

救援人員到場搜救。（蔡正邦攝）