九龍城地盤安全經理天台巡視　疑失足墮下困棚架送院亡

今日（3日）中午12時44分，警方接獲一名職員報案，指九龍城沙浦道30至38號有一名男工人，懷疑工作期間從10多樓天台墮下昏迷。



救援人員接報到場，發現事主被困在外牆棚架，設法將他救下後，隨即送往廣華醫院搶救，惟下午2時19分證實不治。警方將案件列作工業意外，正調查事故原因。



傷者獲救後送院，最終不治。（馬耀文攝）

現場消息指，涉事大廈正改建為香港學生公寓「一匯居· 啟德」。事發時，任職安全經理的事主帶同一名安全主任，前往13至14樓的天台視察，期間事主疑失足墮下至3樓外牆棚架。消防員花約1個多小時，將傷者救上平台位置，其後將他送院，當時須使用自動心外壓機搶救，最終事與願違，送院不治。

此外，傷者墮樓衝力之大，壓毀3樓外牆的棚架，而傷者的安全帽亦飛甩至毗鄰大廈。

傷者頭流血，被困外牆棚架，救援人員到場將他救下，送院後不治。（馬耀文攝）

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，據了解，事主年約30餘歲，與妻子育有兩名年僅7歲及3歲的年幼子女，其妻子為家庭主婦，事主為家庭經濟支柱。暫仍未得知事主墮下的原因。初步得悉，事主並非首次到上址地盤工作，事發時正帶領同事到上址視察，同層另有同事，但未有看到意外發生經過；至於有指意外懷疑涉及安全帶斷裂，蕭表示未有上述資料。

據了解，事主為地盤大判聘請的安全人員。

勞工處指，現正調查今日（8月3日）下午在九龍城發生的一宗致命工作意外，意外中一名男子死亡。勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

疑為事主的安全帽被飛甩至毗鄰大廈。（馬耀文攝）