九龍城地盤安全經理墮斃│39歲死者為家庭支柱　遺下妻及2年幼子女

九龍城沙浦道一個地盤今日（3日）中午發生致命工業意外，一名地盤安全經理懷疑在工作期間，從14樓天台墮下被困棚架，送院後不治。



據了解，死者姓黎，39歲，為地盤大判聘請的安全人員。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文事後趕抵醫院協助家屬。黎男與妻子育有兩名年僅7歲及3歲的年幼子女，其妻子為家庭主婦，事主為家庭經濟支柱。

事發時，事主妻子趕抵了解。（鄭嘉惠攝）

蕭倩文指，經初步得悉，事主並非首次到上址地盤工作。事發時，他正帶領同事到上址視察，同層亦另有同事，但未有看到意外發生經過。

傷者獲救後送院，最終不治。（馬耀文攝）

救案發於今日中午12時44分，男事主在九龍城沙浦道30至38號一地盤懷疑工作期間，從10多樓天台墮下昏迷，被困在外牆棚架，獲救後被送往廣華醫院搶救，惟下午2時19分證實不治。警方將案件列作工業意外，正調查事故原因。勞工處指，接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

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現場消息指，涉事大廈正改建為香港學生公寓「一匯居· 啟德」。事發時，任職安全經理的事主帶同一名安全主任，前往14樓的天台視察，期間事主疑失足墮下至3、4樓外牆棚架。消防員花一個多小時，將傷者救上平台位置後送院，當時須使用自動心外壓機搶救，最終事與願違，送院不治。

此外，事主墮樓時壓毀3樓外牆的棚架，安全帽亦飛甩至毗鄰大廈。

事主被困外牆棚架，救援人員到場將他救下，送院後不治。（馬耀文攝）