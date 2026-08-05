啟德站外渠蓋如利刃　10歲童跣倒割傷腿深見骨　須手術駁神經線

一名10歲男童，於8月1日由家人陪同前往觀賞球賽，惟離開港鐵啟德站D出口對開數米位置，因落雨遂跑向有蓋簷篷避雨時，不慎跣倒，但腳部竟被地面的渠蓋嚴重割傷，深至見骨。據了解，上述位置並非港鐵範圍，而港鐵職員聞訊後亦趕至協助急救。男童送院後，須接受全身麻醉手術進行縫針及神經線接駁。



男童家屬李先生強烈質疑渠蓋過於鋒利：「一般跣低咗，最大鑊嗰啲咩骨折，骨裂嗰啲呀，點知就唔係，一望就成舊肉鎅開咗，見骨！」李先生建議，當局及營運方在雨季期間，必須於涉事位置放置「小心地滑」告示牌提醒市民，並應立即全面檢視及更換相關渠蓋，以免再有市民或兒童受傷。



啟德站外一名男童跣倒後被鋒利渠蓋割開小腳正面位置，傷口深至見骨。（李先生提供）

男童家屬李生先接受《香港01》電話訪問時稱，事發於前日8月1日，當時他與妻子攜同兩名姪兒到啟德體育園觀賞「曼城對國際米蘭」表演球賽，他們一行4人由港鐵啟德站D出口前往體育園。由於當時正值雨季落大雨，港鐵站出口與有蓋簷篷之間有一段約10步路程的「無瓦遮頭」空地，不少市民及小朋友均跑向簷篷處遮雨。

其10歲姪兒在跑向簷篷期間，不慎踩中地面的銀色坑渠蓋滑倒，右腳小腿正面當場被割開，傷口深至見骨：「一般跣低咗，最大鑊嗰啲咩骨折，骨裂嗰啲呀，點知就唔係，一望就成舊肉鎅開咗，見骨！」李先生更指，當時身旁雖有一名保安員，但對方卻視若無睹，甚至在要求幫忙報警時亦未予理會，最後幸得熱心途人指引港鐵職員前來協助急救。

李先生補充，事發地點為前往啟德體育園的必經之路，當時因下雨導致地面極度濕滑，但他目測現場完全沒有擺放「小心地滑」警告牌。除了其姪兒外，他當時亦目擊有2至3名小朋友於該處滑倒。他同時又質疑渠蓋過於鋒利「有咩理由只係跌一跌，跣一跣，就咁大個傷口鎅開咗？我哋成年人都知道嗰啲鐵其實係會跣嘅，都明嘅，但係唔會係鎅開人㗎嘛。」

由於傷口過大且深，李先生的姪兒事後需轉送私家醫院，接受全身麻醉手術進行縫針及神經線接駁。李先生引述醫生指，傷口長達約10厘米，表面縫了14針，內部組織及神經線則未能細數針數。他嘆道，姪兒原本是專程從英國回港探親，如今所有行程被迫取消，目前仍需留院接受物理治療；姪兒情緒亦相當低落，不願再重提當日經過。

李先生又稱，而涉事渠蓋邊緣十分鋒利，避免再有同類型意外，他建議相關部門應全面檢視並更換該款鋒利渠蓋，改回以往傳統且相對安全的黑色渠蓋；雨季期間必須於滑倒高危位置擺放「小心地滑」告示牌提醒市民；另外，他指港鐵或相關部門應考慮將D出口的有蓋簷篷適當加長，接駁至鄰近設施，避免市民天雨路滑時為了遮雨而狼狽奔跑致摔傷。

李先生呼籲，啟德未來將頻繁舉辦各項大型活動，雨季期間人流極多，當局若不迅速進行安全改善，恐怕同類流血事故仍會再次發生。

涉事渠蓋位置放置兩個雪糕，並以膠帶圍封；地上亦有一個「小心地滑」的黃色警告牌。（王譯揚攝）

《香港01》記者於本月3日晚上重返現場視察，發現涉事渠蓋位置放置兩個雪糕，並以膠帶圍封；地上亦有一個「小心地滑」的黃色警告牌，而被圍封的渠蓋岩巉有披口、凹凸不平，相信如果在該處跌倒，恐怕會遭割傷。

警方回覆指，8月1日傍晚6時55分，接獲一名男子報案，指其10歲姪兒在啟德站外跣倒，腳部受傷，其後由救護車送往伊利沙伯醫院治理。警方將案件列作「有人意外受傷」跟進。

就以上事件，《香港01》向多個機構及部門查詢。港鐵回覆《香港01》查詢指，上述位置為車站外範圍，並不屬於港鐵的管理。然而，當時啟德站職員留意到有關情況後，有為傷者提供急救。

而康文署、路政署及地政署則回覆指，上述渠蓋位置並非該署管理。《香港01》正向發展局查詢。