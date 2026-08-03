兩童誤食大麻糖｜糖衣外表易中伏　醫生：小孩誤服嚴重可致死

黃大仙橫頭磡邨今午（3日）有一對未成年姊弟食用「零食」後不適，6歲弟一度暈倒、12歲姊則嘔吐大作，兩人清醒送院。據了解，有人懷疑從外國帶回大麻糖，被家人誤以為是糖果供幼童食用。警方調查後，拘捕兩童的母親及姑婆。



醫善同行醫學顧問、急症科專科醫生劉啟基曾於《香港01》撰文，指大麻副產品「大麻糖」以糖衣掩飾，更具隱蔽性且易於被接受。若是小朋友不慎誤服，會出現心血管循系統、呼吸及神經系統嚴重症狀，包括神智混亂、頭暈、嘔吐、心跳過速等，嚴重中毒可能出現昏迷、抽搐發作及抑壓呼吸引致死亡。



兩童的姑婆（自行用袋遮面）及母親，被警方拘捕帶署。

劉啟基在文中指，值得注意的是，每粒「大麻糖」的大麻二酚（CBD）及四氫大麻酚（THC）劑量並沒有標準，一粒或已相等如吸食數枝大麻煙的份量，「大麻糖」隨時比吸大麻煙更加危險。此外，大麻提煉出來的食品並非由藥廠進行，在香港都是由外地或非法市場獲得，甚至是自家提煉出來，當中的品質、成份及濃度完全沒有規範，令潛在風險加劇。

涉事男童由救護車送院。(林振華攝)

案發於今日（3日）下午4時許，警方接獲宏德樓一名婦人報案，指其一對子女，懷疑食用零食後不適，其中6歲兒子一度暈倒、12歲女兒則嘔吐大作。救護員趕至現場為兩人急救，所幸兩人均清醒，隨後由救護車送往伊利沙伯醫院治理。

據了解，警方初步調查後，懷疑有人從外國帶回一袋大麻糖。兩童的母親疑以為只是普通糖果，將其給予子女食用，豈料發生事故。警方以涉嫌「疏忽照顧」將兩童的41歲母親拘捕、同時以涉嫌「管有危險藥物」將兩童的61歲姑婆拘捕。