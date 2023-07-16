「大麻糖」隨時毒過大麻煙　家長勿忽視新興毒品

最近備受家長關注的新聞，相信是兩名幼童懷疑意外誤食毒品「大麻糖」，出現心跳過速、重複嘔吐、幻覺等症狀，被送往公立醫院急症室，更一度入住深切治療部，幸而經搶救挽回性命。事實上，「大麻糖」等同毒品，其製造過程不受監管，成份成疑，能引致一系列嚴重的健康問題。家長們必須提高對新興毒品的警覺性，勿讓其毒害下一代。



撰文：醫善同行醫學顧問、急症科專科醫生劉啟基



醫善同行醫學顧問、急症科專科醫生劉啟基。

近年新興的大麻副產品「大麻糖」，加上糖衣形態，讓毒品在視覺上更易被接受及隱蔽。「大麻糖」是一種包含大麻毒品提取物的食品，其提取物來自大麻植物的花及葉，經過提煉成油狀，進一步製成各種食品。除了「大麻糖」，還有大麻曲奇、糕點、軟糖、香口糖、朱古力和飲料等。

大麻提取物中的主要成分有兩種：四氫大麻酚（Tetrahydrocannabinol，THC），以及大麻二酚（Cannabidiol，CBD）。CBD早前已引起社會廣泛關注，要求政府早日立法監管。

「大麻糖」看起來就像一般的糖果，讓人完全無法察覺其實裡面含有大麻成分。這種糖果在西方國家流行，不法分子通過各種渠道將大麻植物或其相關副產品非法引入香港，讓這種毒品變得更加隱蔽，也令警方或海關追查困難。

食用含有大麻成分的糖果可導致一系列嚴重症狀，若是小朋友不慎誤服，會出現心血管循系統、呼吸及神經系統嚴重症狀，包括神智混亂、頭暈、全身無力、口乾、瞳孔放大、嘔吐、心跳過速、血壓過高或過低等，嚴重中毒可能出現昏迷、抽搐發作及抑壓呼吸引致死亡。這些症狀可持續長達6小時，亦可能因代謝減慢而延長症狀至數天。

坊間一直有言論指大麻的危險程度不及其他毒品，又指不會容易上癮，但實際上，大麻的影響並非如我們想像中輕微。（資料圖片）

「大麻糖」的毒性對成人健康亦構成危險，可以令心血管收縮，或血小板功能異常，有隱性心臟病的病人甚至可能會引致心臟病發作。

值得注意的是，每粒「大麻糖」的大麻二酚及四氫大麻酚劑量並沒有標準，一粒或已相等如吸食數枝大麻煙的份量。因此，「大麻糖」隨時比吸大麻煙更加危險。此外，大麻提煉出來的食品並非由藥廠進行，在香港都是由外地或非法市場獲得，甚至是自家提煉出來，當中的品質、成份及濃度完全沒有規範，令潛在風險加劇。

坊間一直有言論指大麻的危險程度不及其他毒品，又指不會容易上癮，但實際上，大麻的影響並非如我們想像中輕微。即使大麻不會如鴉片或鎮靜劑等引起明顯的戒斷症狀（俗稱「吊癮」） ，但戒斷亦可致焦慮、煩躁、易怒、失眠、情緒低落及食慾不振。長期服用大麻，可能會影響專注力，記憶力，減低學習能力；而長期服用大劑量大麻人士更可出現間歇性嘔吐及腹痛的症狀。患者可能會用偏方，即借助沖熱水浴或外塗辣椒膏以減輕症狀，但治標必須治本，戒除毒癮才是完全消退症狀的唯一方法。

警方早前在行動中檢獲的毒品包括大麻糖及大麻油。（資料圖片/警方提供）

而在是次誤服事件中，小朋友誤將「大麻糖」視作一般可食用糖果而中毒，已清楚闡明了大麻糖對小朋友的危險性。

除了「大麻糖」外，近年亦有不少市民吸用電子煙的習慣，多樣化的口味令其在年青人中大受歡迎。作為家長必須保持警惕，因為對兒童而言，電子煙的香味誘人，加上市面上電子煙用的尼古丁油顏色鮮艷而濃度非常高，瓶口大多沒有防止兒童開啟的安全設計，小朋友可能誤認為是可飲用的飲料，而意外服食尼古丁油，導致嚴重尼古丁中毒。

長期服用大劑量大麻人士更可出現間歇性嘔吐及腹痛的症狀。(Getty Images)

毒品向來都是社會深切關注的議題，無論是傳統毒品還是新興的毒品，其危害都不容忽視。除傳統毒品外，家長必須要加強留意這些看似無害或誤導為不成癮，但事實上同樣具有高度依賴性和危害性的新興毒品。當然最重要的是教育孩子們了解毒品的禍害，遠離毒品。

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