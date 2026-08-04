Fun Coffee騙局｜藝人曾主持活動　警指會聯絡受害人及相關者調查

聲稱紥根越南的「Fun Coffee」捲入投資騙案，香港警察與澳門司警採取聯合行動，於兩地共拘捕8名男女涉嫌詐騙，牽涉234宗案件，涉款超過9,700萬元。警方指，其中一宗最大金額涉款達963萬元，受害人為一名51歲人士。



對於有藝人曾主持該公司的活動，警方指，調查期間警方一定會聯絡受害人及相關人士，以確定騙案的主腦及扮演的角色。



藝人阮兆祥曾出席馬拉松活動主持。（Fun Coffee TikTok）

警方商業罪案調查科訛騙案調查組署理警司羅婉珊，在記者會上交代案情。她指，警方在今年（2026年）7月起接獲報案，陸續收到市民報案，稱於2025年7月開始，參加一個名為「Fun Coffee GCM」專案的投資計劃。調查顯示，涉案公司對外聲稱，項目有關研發多功能咖啡設備、咖啡基因研發技術等範疇，並且游說投資者，以虛擬貨幣參加投資計劃，並聲稱投資金額越高、儲存金額時間越長，相對回報越高。

商業罪案調查科訛騙案調查組署理警司羅婉珊講述案情。(羅日昇攝)

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此外，涉案公司亦透過舉辦投資簡介會、社交聚會及其他宣傳活動接觸市民，游說他們加入有關投資計劃，並鼓勵參與者介紹親友加入，以獲取額外獎賞。當有市民表示有興趣後，涉案人士便會指示他們下載「Fun Coffee」手機應用程式並完成登記，其後按照平台客服指示，將虛擬貨幣轉帳至指定加密貨幣錢包地址，完成充值後，再於應用程式內選擇不同投資方案。

警方透露，有關投資方案包括「啟航」、「成長」及「遠航」三個級別，平台聲稱按投資金額及存放期限提供相應回報。

警方透露，有關投資方案包括「啟航」、「成長」及「遠航」三個級別，平台聲稱按投資金額及存放期限提供相應回報。警方分析顯示，相關投資方案聲稱年回報率可達約197%至278%。舉例說，其中一個名為「成長」方案，投資者投入約1萬800個「泰達幣」（ USDT），相等於港幣8.4萬元，存放10日後可獲得約680個「泰達幣」，即港幣5,300元利潤，折算後，年回報率達230%。此外，應用程式亦設有入金獎勵、推薦獎勵、每日簽到等機制，鼓勵投資者持續使用平台及投入更多資金。

2025年12月底，Fun Coffee在西九舉行跑步活動。（Fun Coffee facebook）

警方調查發現，部分投資者主要受到高額回報及熟人介紹所吸引而參與計劃，但當中有好多投資者對涉案公司背景、項目實際運作模式，以及相關投資風險未有充分了解。部分早期投資者曾成功提取小額回報，令他們降低戒心，並進一步增加投資金額。

直至2026年7月20日，「Fun Coffee」手機應用程式突然停止運作，投資者未能透過平台提取已投資款項及聲稱回報。其後，投資者多次嘗試聯絡平台客服，但一直未獲回覆，因而懷疑受騙並向警方報案。

警方講述詐騙手法。

商業罪案調查科接手整合全港相關案件後，展開深入調查及情報分析，並與澳門司法警察局保持緊密聯繫。經雙方協調部署後，香港警方及澳門司法警察局於2026年8月1日至3日期間採取聯合執法行動。行動期間，香港警方拘捕6名涉嫌串謀詐騙人士，包括1男5女，年齡介乎51至64歲，現被扣留調查。截至2026年8月3日，香港警方共接獲225宗相關報案，涉及總損失約9,400萬港元。受害人年齡介乎32至83歲，當中包括退休人士。當中涉及的每宗金額，最小為3,000元、最大一宗為983萬元，受害人為一名51歲人士。

澳門司法警察局亦就相關案件採取執法行動，以「加重詐騙罪」拘捕2名涉嫌女子。澳門警方至今共接獲9宗相關舉報，涉及損失約360萬澳門元。

商業罪案調查科訛騙案調查組高級督察黃斯淇，講述調查經過。(羅日昇攝)

商業罪案調查科訛騙案調查組高級督察黃斯淇指，今次香港警方行動中，6名被捕人士包括涉案公司董事、股東、公司秘書，以及涉嫌負責推廣項目及招募投資者的骨幹成員。警方現正調查各被捕人士於案件中所擔任嘅角色及分工，包括在公司營運、項目推廣及招募投資者方面的參與程度。

行動期間，警方搜查位於九龍灣、尖沙咀、旺角及荃灣等涉案處所，以及被捕人士住所。警方發現涉案公司相關營業處所已停止運作，並檢獲約14.7萬元現金、16張銀行卡、6部流動電話，以及大量與涉案公司及投資計劃相關的文件及宣傳資料。此外，警方凍結約61萬元懷疑犯罪得益。

警方正對檢獲的電子設備進行詳細法證檢驗，並聯絡其他受害人，以獲取更多與案件相關資料。警方亦會繼續與澳門司法警察局、及其他海外執法機構保持合作，追查涉案人士、資金流向及相關犯罪得益，將所有涉案人士依法追究。

警方提醒，任何聲稱「保本」、「保證回報」或者提供遠高於市場水平回報的投資項目，都可能涉及風險，切勿單憑短期成功獲利或他人推薦而作出投資。如投資涉及虛擬貨幣，更應特別小心，市民不應隨意下載來源不明嘅應用程式，亦不應按照陌生人士或平台指示，將資金轉移至不明的虛擬貨幣錢包地址。投資前應先了解項目性質、資金用途及相關監管情況。

如市民懷疑自己墮入投資騙案，可以致電警方「防騙易」熱線18222查詢，或致電2860-2142與商業罪案調查科訛騙案調查組3E隊聯絡。

被問及有藝人曾主持該公司的活動，會否觸犯法例，羅婉珊指，調查期間警方一定會聯絡受害人及相關人士，以確定騙案的主腦及扮演的角色。