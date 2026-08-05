黃大仙公屋棚架吸煙｜房署：屬住戶自聘私人師傅　勞工處正調查

《建築地盤安全修訂規例》於上月17日起生效。任何人士在建築地盤內作出吸煙行為，將被處定額罰款3,000元。條例實施接近3周，但仍然有不少地盤吸煙事件發生。



Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」昨日（周二/8月4日）流傳兩張照片，一名身繫安全帶的男工踎在大廈外牆的棚架上，口中叼着香煙工作，現場位置狹窄，男工上方有晾衣架，左邊有冷氣機。

一名身繫安全帶的男工踎在大廈外牆的棚架上，叼着香煙工作，現場位置狹窄，上方有晾衣架，左邊有冷氣機。（Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」圖片）

勞工處：就事件作出調查 截至8月4日已發39張定額罰款通知書

勞工處就事件向《香港01》回覆指，勞工處已就事件作出調查。如發現有人違反地盤禁煙及高空工作等的職業安全及健康法例，勞工處會依法處理。

勞工處提醒任何人士在建築地盤內作出吸煙行為，將被處定額罰款3,000元；而建築地盤的承建商及分判商須採取所有合理步驟，以確保沒有人在建築地盤內使用明火點燃、吸用或攜帶燃着的吸煙產品，違例者經法院判定最高可處罰款40萬元。

截至2026年8月4日，勞工處就地盤禁煙發出39張「定額罰款通知書」；另外，就承建商未有採取所有合理步驟確保地盤內沒有人吸煙，則發出11張「敦促改善通知書」，並擬提出2宗檢控。此外，勞工處接獲78宗市民針對地盤吸煙的投訴，並相繼作出跟進。

一名身繫安全帶的男工踎在大廈外牆的棚架上，叼着香煙工作，現場位置狹窄，上方有晾衣架，左邊有冷氣機。（Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」圖片）

房署：屬自行聘請維修師傅 提醒住戶督促絕不可在棚架上吸煙

此外，房屋署昨日亦留意到網上社交平台有帖文，指竹園（南）邨榮園樓外牆有工程人員在棚架上吸煙。竹園（南）邨物業服務辦事處即時核查，確認涉事工人並非房屋署、辦事處或其公屋保養合約承辦商之員工，而是由住戶自行聘請的私人維修師傅。

房署續指，有關單位早前向辦事處申請進行私人工程並獲批准。辦事處昨日已即時派員上門跟進，當時工程已完工，遂隨即致電涉事住戶，嚴正提醒及叮囑住戶必須督促其聘請之私人工程人員，嚴格遵守消防安全指引及有關禁止吸煙的法例，絕不可在棚架上吸煙。

辦事處已指示保安人員在相關私人棚架拆除前，加強巡邏大廈外圍，密切留意是否有違規情況；同時亦會張貼通告提醒所有租戶，強調租戶進行私人裝修工程時，必須確保聘用之工人遵守法規及安全指引，以保障大廈及公眾安全。

房屋署強調，對任何在大廈工作範圍或高空棚架上違規吸煙、危害消防安全的行為持「零容忍」態度。為保障屋邨整體安全，辦事處已實施一系列主動措施，包括提升大廈外圍巡邏次數，對全邨的裝修棚架進行重點監察，並加強宣傳教育。如發現工人違規吸煙，辦事處將即時制止、記錄，並轉交相關執法部門嚴厲打擊。

↓下面為之前其他棚架工人吸煙圖片

一名男工人爬在棚架上，當眾叼香煙工作，男工穿上黃色肩帶和腰間帶，但未能見到胸前固定帶和大腿帶有否扣實、有否接上安全繩。（資料圖片/Threads@marder135圖片）