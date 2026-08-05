地盤禁煙近3周　黃大仙公屋男工外牆棚架吸煙開工　目擊者鬧爆

網上周六（8月1日）流傳圖片，顯示一名男工人在旺角亞皆老街和通菜街交界爬棚架，帖主發文戲謔「阿叔好型擔住口煙搭棚，最後仲一手彈咗煙頭落地」，笑言對方是否不知道禁煙措施。



Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」昨日（周二/8月4日）亦流傳兩張照片，一名身繫安全帶的男工踎在大廈外牆的棚架上，口中叼着香煙工作，現場位置狹窄，男工上方有晾衣架，左邊有冷氣機。



目擊者指出現場是竹園南邨榮園樓，時間是昨日（4日）下午4時14分，批評「仲唔汲取教訓」，許多網民留言指「有冇咁鍾意食煙呀？收咗工返屋企咪食飽佢囉」、「投訴佢啦，血的教訓，點解仲要咁害人？」、「阿叔無安全意識，燒你間屋又唔關我事，我無得食就大件事啦」。



一名身繫安全帶的男工踎在大廈外牆的棚架上，口中叼着香煙工作，現場位置狹窄，男工上方有晾衣架，左邊有冷氣機。（Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」圖片）

一名身繫安全帶的男工踎在大廈外牆的棚架上，口中叼着香煙工作，現場位置狹窄，男工上方有晾衣架，左邊有冷氣機。（Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」圖片）

巡查過千地盤發36張定額罰款 勞工處：不算高但非最理想

立法會今年7月15日通過落實地盤全面禁煙的《建築地盤安全修訂規例》，違者罰3000元，同月17日起生效，條例實施接近3周。

港台8月1日播出節目《星期六問責》，勞工處處長許澤森提及地盤全面禁煙條例時表示，處方巡查逾1,200個地盤，發出36張定額罰款通知書，當中兩宗為市民舉報，另亦向承建商發出9張敦促改善通知書，有2宗考慮提出檢控。他指，吸煙工人仍然佔一定比例，他們未適應措施是預期之內，又強調並非禁止工人吸煙，而是要求他們在地盤範圍外吸煙，認為工人未必沒有意識，只是行為未能跟上。

勞工處處長許澤森。（資料圖片/朱子熙攝）

今年4月有棚架工吸煙遭解僱

過往都有工人在棚架上吸煙，今年4月西灣河太安樓高處棚架上，一名男工正大模廝樣嘴叼香煙工作，身旁工友頭盔貼有棚廠名稱。帖主發文斥：「搭棚都照食煙，問你哋驚唔驚？」不少網民認為工人未汲取宏福苑大火教訓，要求解僱涉事工人。

《香港01》當時根據太安樓管理處通告上的電話，致電聯絡到承建商「瑋業」的地盤主管陳先生，他表示接獲該名住戶的投訴後，已「立刻處理」，通知涉事工人即時離開工地，「即時炒、永不錄用」，並向棚架公司罰款；又稱以往無接獲過同類投訴。

網上流傳照片可見，西灣河太安樓高處棚架上，一名男工正大模廝樣嘴叼香煙工作，身旁工友頭盔貼有棚廠名稱。（資料圖片/筲箕灣西灣河關注組 / Christy Hei）

西灣河太安樓外牆正搭棚進行工程，部分範圍掛設棚網。（資料圖片/陳浩然攝）

《香港01》周日（8月2日）報道旺角男工爬在棚架上叼香煙工作一事，勞工處當時回覆《香港01》查詢指，處方已知悉事件，並會作出跟進。如發現有人違反地盤禁煙及高空工作等的職業安全及健康法例，勞工處會依法處理。

一名男工人爬在棚架上，當眾叼香煙工作，男工穿上黃色肩帶和腰間帶，但未能見到胸前固定帶和大腿帶有否扣實、有否接上安全繩。（Threads@marder135圖片）

勞工處續指，任何人士在建築地盤內作出吸煙行為，將被處定額罰款3,000元；而建築地盤的承建商及分判商須採取所有合理步驟，以確保沒有人在建築地盤內使用明火點燃、吸用或攜帶燃着的吸煙產品，違例者經法院判定最高可處罰款40萬元。

截至2026年7月31日，勞工處接獲62宗市民針對地盤吸煙的投訴。