車cam｜黃大仙貨Van黃格仔「甩尾」險撞清潔工　男司機涉危駕被捕

日前網上流傳一段車cam影片，顯示黃大仙中心北館停車場出入口外，一輛客貨車駛至雙白線及黃格仔位置時，懷疑因天雨路滑而跣胎「甩尾」掉頭。當時有一名撐傘、拖着垃圾桶的清潔女工正準備過馬路，她險被客貨車撞倒，登時嚇得停下腳步，涉事客貨車掉頭後未有停下揚長而去。影片引起熱議，有網民稱：「手車冇事，係衰雙白線掉頭啫！」、「飄移掉頭過雙白，都犯例。」、「玩慣頭文字D啫~」



據了解，警方留意到網上影片後，於今日（5日）中午時分，於黃大仙中心北館停車場外進行調查，期間發現涉事客貨車，遂上前截查該名姓姚（37歲）男司機，人員隨即以「危險駕駛」將其拘捕，而涉案車輛則被扣留作進一步檢查，案件交由東九龍交通意外調查組跟進。



影片顯示，黃大仙中心北館停車場出入口外，一輛客貨車駛至雙白線及黃格仔位置時，懷疑因天雨路滑而跣胎「甩尾」掉頭。當時有一名撐傘、拖着垃圾桶的清潔女工正準備過馬路，她險被客貨車撞倒，登時嚇得停下腳步。（FB／車cam L（香港群組））

警方稱，東九龍總區交通部交通調查組人員留意到網上一段短片，片段顯示一輛輕型貨車較早前駛至黃大仙龍翔道136號一商場對開時懷疑急速轉彎 ，導致一名女途人需要閃避 ，對其他道路使用者構成嚴重威脅。事件中沒有人受傷。人員深入調查後，今日上午於黃大仙區拘捕一名37歲本地男司機，他現正被扣留調查。

影片顯示，黃大仙中心北館停車場出入口外，一輛客貨車駛至雙白線及黃格仔位置時，懷疑因天雨路滑而跣胎「甩尾」掉頭。當時有一名撐傘、拖着垃圾桶的清潔女工正準備過馬路，她險被客貨車撞倒，登時嚇得停下腳步。（FB／車cam L（香港群組））

警方重申，任何人在道路上危險駕駛汽車屬嚴重交通罪行，亦會對其他道路使用者構成危險，最高可被判監禁3年、罰款2.5萬元、以及停牌最少6個月，市民切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法行動，打擊其他交通違例事項，透過嚴厲執法確保道路暢通及保障市民安全，並提高道路使用者的安全意識。