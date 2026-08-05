母虐5歲兒致死判22年│街坊聞判感痛心：養唔掂最多送去保良局囉！

一名單親母親，疑不喜歡其發展遲緩的5歲次子，涉多番掌摑或用籐條打兒子、綁起他的四肢抽打，又不許兒子離開睡房，令次子進食及小便都在房內。次子在長期虐待下，最終不治。他離世時全身多達129處傷勢，體重僅9.7公斤，屬嚴重營養不良。營養師估計男童離世前2至3個月或都沒有進食過。母親早前承認誤殺等兩罪，案件（HCCC318/2024）今(5日)在高等法院。法官李素蘭判女被告LST（現年38歲，案發時33歲）監禁22年。



當年事發後，警方接報發現被告危站單位外的簷蓬，救援人員破門從窗口救回被告。當時男童躺在床上，失去意識及臉色發黑，眼睛及嘴巴微微張開，頸部被毛氈覆蓋，被送往醫院時已沒有生命跡象，其後證實死亡。

女被告LST獲救時情緒激動。（資料圖片/張家豪攝）

《香港01》記者在今日判決後重返案發現場。現場為深水埗石硤尾街一個唐樓單位，據街坊透露，涉事單位於事發後已重新裝修改建，並租予其他新遷入的人士居住。

記者訪問了多名街坊，他們均在上址大廈住了多年，但對涉案的母親及小朋友等均無大印象：「好少見到面，見過有小朋友，無咩特別、好正常」。但街坊坦言分不出該小朋友是死者、抑或被告的其他兒子。

當日案發現場位於石硤尾街一唐樓單位。(梁偉權攝)

住在案發單位斜對面、不願出鏡的邱先生，指涉事家庭的小朋友有禮貌，見到他亦會主動叫打招呼。而且他們均衣著乾淨整潔，看不出有異樣：「佢哋出入都係拖埋一齊，表面睇好正常，亦唔覺有邊個特別瘦或者缺乏照顧。」

記者簡述今日判詞，驗屍報告指男童全身多處有傷口、身材消瘦且疑長時間未有進食，邱先生聽罷即感到痛心：「養唔掂，最多咪送去保良局囉，係嘛？我都唔明白點解要咁對個仔。」

不過，對於自己寓所對面就是兇案現場，邱先生卻不以為意：「我唔會覺得好驚訝，喺呢啲地方唔會覺得驚訝。」他所述的「呢啲地方」，是指「下邊酒吧喺度開，好多打架，打交，咩嘢都有，經常有，喺呢啲地方係咁樣㗎啦。」

當日案發現場位於石硤尾街一單位。(梁偉權攝)