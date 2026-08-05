母親把發展遲緩5歲兒虐待致死　官斥行為殘忍　誤殺等罪囚22年

單親母親疑不喜歡其發展遲緩的5歲次子，涉多番掌摑或用籐條打兒子，又綁起他的四肢抽打，又不許兒子離開睡房，令次子進食及小便都在房內。次子在長期虐待下，最終不治。他離世時全身多達129處傷勢，體重僅9.7公斤，屬嚴重營養不良。營養師估計男童離世前2至3個月或都沒有進食過。母親早前承認誤殺等兩罪，案件（HCCC318/2024）今(5日)在高等法院。法官李素蘭判被告監禁22年。



法官形容本案為恐怖、令人心碎的悲劇，男童遭被告剝削食物、教育等，被告的行為殘忍，她亦沒有同理心。



被告另有一對子女，現已交寄養家庭照顧。



女被告LST（現年38歲，案發時33歲）承認誤殺及殘酷對待兒童罪，指她於2022年9月2日，在香港非法殺死男童Z，以及故意虐待或遺棄5歲的Z。

女被告發現兒子已死後曾危站簷篷

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女被告LST獲救時情緒激動。（張家豪攝）

女被告LST承誤殺罪，在高等法院被判囚22年。（張家豪攝）

女被告LST承認她曾向好友透露不喜歡兒子Z，又亦綁起他來打。（張家豪攝）

兒子Z被評估為全面發展遲緩

被告有3名子女，她在26歲時誕下女兒X，之後誕下兩名兒子Y及Z，案中事主Z是被告的次子。案情指，因被告不適宜照顧，女兒X自小已被送到幼兒中心看管。至2017年4月，被告與當時的越南籍男友誕下兒子Z，Z一度入院治療，之後被送往寄養家庭照顧。惟在寄養家庭照顧期間，Z在9個月大時因搖晃嬰兒綜合症，導致視網膜脫落及腦出血。他因此被改送至幼兒中心，及後被評估為全面發展遲緩。

被告曾向好友透露不喜歡兒子Z

被告和男友於2019年遷至深水埗劏房居住，其後再誕下幼子Y，Y未幾亦被送到幼兒中心。被告曾告知好友不喜歡Z，亦曾綁起其四肢以拍打手掌、掌摑及用籐條抽打他。

Z入學後兩個學年只上課40天

被告在2020至2021年左右接3名孩子回家同住，後來其越南籍男友搬走。Z在2020年9月1日約3歲時入讀幼兒園，他經常缺課，在兩個學年僅各上課40天。他在2022年1月底最後一次出席實體課，之後有持續參與網課至5月中。學校復課後， Z未有再到校上課。

被告曾向好友稱有綁起Z四肢拍打

被告的劉姓好友會定時探望被告一家。她留意到被告偏心女兒X及及幼子Y，但會忽略次子Z。被告亦告知劉，她不喜歡Z。當Z晚上不願意睡覺時，被告會綁起其四肢，亦會以拍打手掌、掌摑及用籐條抽打作為懲罰。劉在2022年2月見過Z，發現他明顯地消瘦，四肢亦有瘀傷。她叫被告不要再打Z，亦勸告她可尋求社署協助。

被告向友稱打死兒子後在簷蓬危站

同年9月3日中午12時左右，被告致電劉哭稱把兒子打死。翌日凌晨1時，警方接報發現被告危站單位外的簷蓬。警方破門入屋，從窗口救回被告。當時Z躺在床上，失去意識及臉色發黑，眼睛及嘴巴微微張開，頸部被毛氈覆蓋，被送往醫院時已沒有生命跡象，其後證實死亡。

被告承認有用籐條衣架打Z

警方在9月4日拘捕被告，她在錄影會面中承認在9月2日已發現兒子身亡。當天早上，她帶X上學，Z及Y則由家人照料。同日下午2時許，被告及女兒X回家，當時Z獨自在睡房，被告以為他正睡覺。惟她其後發現Z沒有心跳，身體發冷，於是要求X和Y不可入睡房，並以毛氈覆蓋Z，其後把X和Y交給外婆照顧。被告承認，在Z不聽話時，有時會用籐條或衣架打其手掌及屁股。她亦承認，發現Z過瘦，但未有帶他就醫。

女兒X指被告不許Z離開房間

被告女兒X在錄影會面稱，被告有時會把Z摔在床上，亦會警告Z，若然離開睡床便會被打。Z因此很少離開睡房，每星期只能離開睡房幾次，他的日常生活，包括進食及小便都在睡房內進行。被告亦不允許Z上網課，因為她擔心其他人會見到Z，於是對學校謊稱Z生病。

Z離世時只重9.7公斤全身有129處傷

驗屍報告提及，Z離世時僅1米高，重9.7公斤。此外，Z的內臟及肌肉萎縮嚴重，臉、眼窩、軀體出現因皮下組織流失的凹陷，其肋骨突出，亦有脫水情況，全身有129處外部傷勢，包括擦傷及瘀傷。多處傷勢顯示，Z可能曾遭受虐待，例如強行餵食、扼喉、掐捏等。報告指，Z嚴重營養不良，可能是由飢餓所引致，而最終的致死原因，有機會是心律不正或低血糖。

營養學家估計Z離世前2至3月無進食

營養學家則指，Z在2歲9個月時，身高為90厘米，體重約14.6公斤，至5歲離世時，其身高為1米，體重僅9.7公斤，反映他的生長速度極為遲緩。營養學家推算，Z在離世前或已有兩至三個月未有進食。

Z陰莖疑曾被繩索綁住

案情亦指，Z的陰莖有環形傷痕，與曾被繩索綁住，或不當地被穿過瓶口、塞入瓶內的情況相符。