港鐵MMA．有片｜2男當眾纏鬥扯髮勾頸　和事佬勸架：唔好打

Facebook群組「香港交通突發報料區突發事故資迅谷: 點只係交通咁簡單」流傳一段影片，長約13秒，現場是港鐵車站內，一名白衣男子用手扯住一名黑衣男子頭髮，黑衣男用手臂勾住對方頸部，雙方當眾纏鬥，隨身物品包括長傘跌落地上。



其他人觀望，包括女職員，其中一名非華裔男子上前勸架，用廣東話表示「你哋唔好打，好唔好？」、「如果你哋打架，出去打」、「呢度打，被人拉」，白衣男聞言鬆手，輕拍黑衣男背部，相信和解收場。



帖主指事發昨日（本周三/8月5日），「黑白人衣MMA地鐵打唔成」，許多網民留言指「和事佬講得好」、「其實喺邊度打，被人發現報警都會被人拉」、「打輸醫院、打贏法院」。

據了解，警方沒有接獲相關999報案。

一名白衣男子用手扯住一名黑衣男子頭髮，黑衣男子用手臂勾住對方頸部，雙方當眾纏鬥。（Facebook群組「香港交通突發報料區突發事故資迅谷: 點只係交通咁簡單」影片截圖）

一名非華裔男子上前勸架，用廣東話表示「你哋唔好打，好唔好？」、「如果你哋打架，出去打」、「呢度打，被人拉」。（Facebook群組「香港交通突發報料區突發事故資迅谷: 點只係交通咁簡單」影片截圖）

一名非華裔男子上前勸架，用廣東話表示「你哋唔好打，好唔好？」、「如果你哋打架，出去打」、「呢度打，被人拉」。（Facebook群組「香港交通突發報料區突發事故資迅谷: 點只係交通咁簡單」影片截圖）

一名非華裔男子上前勸架，用廣東話表示「你哋唔好打，好唔好？」、「如果你哋打架，出去打」、「呢度打，被人拉」。（Facebook群組「香港交通突發報料區突發事故資迅谷: 點只係交通咁簡單」影片截圖）