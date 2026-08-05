深水埗舊樓劏房作掩護搬運私煙　海關搗南亞集團拘27人檢720萬貨

海關表示，在過去兩周7月23日起至8月5日，在深水埗區展開了一連串的反私煙執法行動，共拘捕27人，其中包括4名持行街紙南亞裔人士。人員共檢獲160萬支私煙，估計市值720萬元，應課稅值約530萬元。



根據調查顯示，涉案的南亞裔人士來自同一個私煙集團，他們利用深水埗區內舊樓及劏房林立的複雜環境，安排人手穿插後巷，將私煙從偏遠的倉庫搬至人煙稠密的庫倉，以逃避偵查。



行動中，海關合共拘捕24男3女，當中包括22名本地人士、1名內地人士，以及4名持行街紙的南亞裔人士。（林振華攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組何詠雯高級督察表示，在過去兩個星期，海關在深水埗區展開了一連串反私煙執法行動。行動主要針對區內購買及售賣私煙的行為，人員進行了多次突擊搜查及街頭掃蕩，致力打擊不同層面的私煙活動，並嚴厲打擊購買私煙的人士。經初步點算，整個行動合共檢獲約160萬支私煙，估計市值約720萬元，應課稅值約530萬元。

行動中，海關合共拘捕24男3女（27至82歲），當中包括22名本地人士、1名內地人士，以及4名持行街紙的南亞裔人士。另外，海關於區內搗破5個儲存倉庫、4個臨時儲藏點，以及3個售賣私煙流動檔攤。

集團利用舊樓及劏房林立複雜環境 安排人手穿插大廈後巷搬運私煙

何詠雯續指，經海關調查顯示，涉案的南亞裔人士來自同一個私煙集團。他們利用深水埗區內舊樓及劏房林立的複雜環境，安排人手穿插於大廈後巷，將私煙從位置較偏遠的倉庫搬運至人流較為稠密的倉庫進行儲藏，企圖逃避執法人員的調查與跟蹤。

為針對這個活躍於深水埗北河街附近的南亞裔私煙集團，海關早前已成立專案小組，並在區內進行深入調查，隨後動員超過100人，有部署地採取一連串執法行動。由私煙的儲存倉庫、搬運、分發至售賣等各個層面，進行全鏈條式的打擊私煙活動。相信本次執法行動已對區內的南亞裔私煙集團作出迎頭痛擊。

另外，海關對街頭買賣私煙的行為絕不姑息。在本次行動期間，海關進行了一連串街頭掃蕩，合共拘捕了23名購買私煙的人士，全部均已被落案起訴。針對購買私煙的行為，海關一直無間斷地在全港展開執法行動；截至2026年7月底，就購買私煙的罪行，海關合共拘捕及起訴了250人。

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組何詠雯高級督察交代案情。（林振華攝）

海關提醒市民，購買私煙屬於違法行為，經法庭判決後同樣會留下案底；案情嚴重者更會被判處監禁。市民切勿以身試法。海關重申，買賣私煙均屬違法，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款 200 萬元及監禁7年。

市民如果發現任何私煙、儲存活動或售賣活動，可以致電24小時舉報熱線182 8080，或者電郵 crimereport@customs.gov.hk，以及海關網站等等渠道提供資料。