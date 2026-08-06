油麻地私家車後退釀3車串燒撞　司機開走　單車男險受波及｜有片

Facebook群組「車cam L（香港群組）」流傳一段影片，長約1分鐘，可見事發昨晚（本周三/8月5日）大約9時23分，3輛私家車沿油麻地上海街往佐敦方向行駛，前後駛到上海街和北海街交界燈位時，按照燈號停車，其間一名男子踏單車疑送外賣，最前方私家車突然後退，造成3車串燒相撞，單車男險受波及，其間有人怒罵「你老X」，最前方私家車突然開車，單車男立即追上。



警方表示，昨晚9時28分接報，3輛私家車在上海街和北海街交界燈位停車，最前方私家車後退，後方兩輛私家車捱撞，最前方私家車不顧而去，55歲黃姓和37歲趙姓男司機事後報案。事件中，無人受傷。

3輛私家車沿油麻地上海街往佐敦方向行駛，前後駛到上海街和北海街交界燈位時，按照燈號停車。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

3輛私家車沿油麻地上海街往佐敦方向行駛，前後駛到上海街和北海街交界燈位時，按照燈號停車。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

一名男子踏單車疑送外賣。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

最前方私家車突然後退，造成3車串燒相撞，單車男險受波及，怒罵「你老X」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

最前方私家車突然後退，造成3車串燒相撞，單車男險受波及，怒罵「你老X」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

最前方私家車突然開車，單車男立即追上。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）