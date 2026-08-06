O記破黑幫高利貸拘25人　年放貸$2億年利率達282%　招未成年追債

警方有組織罪案及三合會調查科（O記）一連兩日展開代號「輝箭」行動，搗破一個由三合會操控的高利貸集團，搜查旺角及火炭等三個放貸及電話中心，拘捕包括集團主腦及骨幹成員共25名男女，其中4人報稱是學生。該集團以持牌信貸公司作掩護，透過免審批及借貸優惠招徠客人，實際年利率可高達282%，更利用未成年人淋油恐嚇追債。集團一年間向逾2000人放債超過2億元，警方在行動中扣查及凍結共逾1034萬元犯罪得益，正繼續追查相關資金的流向。



警方檢獲大量證物。（黃偉民攝）

有組織罪案及三合會調查科警司盧嘉晉陳述案情，指警方由今年4月起，有組織罪案及三合會調查科針對一個由三合會操控的高利貸集團展開深入調查。經過數月的分析及部署，警方於8月4日至5日一連兩日，展開代號「輝箭」的執法行動。

被捕人包括4名學生 年紀最細僅13歲

警方突擊搜查一個高利貸集團位於旺角、火炭的3個營運中心及集團成員的住所，共拘捕20男5女(13至69歲），包括多名有黑社會背景的集團主腦及骨幹成員。被捕人分別報稱商人、文員、裝修工人及學生。據了解，有學生透過不同社交平台欲「揾快錢」而加入犯罪集團。他們的罪名包括「以過高利率放債」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」及「洗黑錢」等，所有被捕人士現正被扣留調查。

集團一年向約2000名人放債逾2億港元

同時，警方發現高利貸集團的營運規模龐大，於一年間向約2000名人士放債超過2億港元。警方於行動中，在高利貸集團位於旺角的放貸中心檢獲現金約194萬元，並凍結集團及骨幹成員銀行戶口內的犯罪得益共約840萬。

警方搗破一個由三合會操控的高利貸集團，搜查旺角及火炭等三放貸及電話中心，拘捕包括集團主腦及骨幹成員共25名男女（13至69歲）。（黃偉民攝）

有組織罪案及三合會調查科署理總督察楊君浩表示，警方發現有三合會社團以持牌信貸公司作掩護，進行非法放債活動。該集團以免入息審查為招徠，吸引市民借貸，但在借貸過程中收取高昂利息及手續費，更以不同藉口搾取受害人金錢。當受害人未能如期還款，集團不僅向受害人追加額外利息及罰款，更會以非法手段追收還款，包括刑事恐嚇及刑事毀壞，對受害人造成極大困擾及傷害。

基層成員Cold Call招客 以無須審批、借貸優惠作招徠

犯罪集團分工明細清晰，集團骨幹成員負責管理各借貸人的還款進度及整理財務紀錄，並根據借貸人士背景及還款情況，採取不同追數手法。至於兩個分別設於火炭及旺角的電話中心，則每日不間斷運作，由基層成員以Cold Call（電話推銷）或透過社交媒體，向市民推銷貸款計劃。他們以「無須審批」、「借貸優惠」等藉口作招徠，利誘市民參與借貸。

表面借貸利息低於法定年利率 實則可高達百分之282

但事實上，集團在發放貸款前會先扣起約百分之20的貸款作為行政費用。因此，表面上借貸利息低於法定年利率百分之48，但實際上收取的年利率遠超此上限。有個別借款人向信貸公司借貸1.5萬元，扣除手續費3000元後實際得到1.2萬元，每兩星期還款3180元，分5期還款，實際年利率高達百分之282，遠超法例所容許。當借貸人無法準時還款時，更會被額外收取最多達貸款總額約百分之800的罰款，令部分借貸人因而無法依時還款。

有個別借款人向信貸公司借貸1萬5000元，扣除手續費3000元後實際得到1.2萬元，每兩星期還款3180元，分5期還款，實際年利率高達百分之282。（黃偉民攝）

追債行動逐步升級 招未成年人士上門追債

集團成員起初會以電話或短訊追收欠款，其後追債行動逐步升級，包括以電話恐嚇，甚至上門淋潑紅油。值得留意的是，不少上門追債的成員年僅13、14歲，反映集團利用未成年人進行非法活動，情況令人發指。

放貸中心多重防護 骨幹成員境外遙距操控放貸中心

有組織罪案及三合會調查科高級督察馮潤和指出，根據警方調查，案中集團營運手法精密，意圖以多重方法增加警方調查難度。位於旺角的放貸中心大門重門深鎖，門外裝有閉路電視，由職員及主腦長期監察，集團骨幹成員更在境外遙距操控放貸中心營運。放貸中心內部運作分工明細，有成員負責幫客戶填寫貸款申請，另有成員負責發放貸款事宜，另一些成員則負責扣起貸款的行政費用。犯罪集團企圖利用成員互不關聯的營運架構，阻礙警方構建完整的證據鏈條。至於兩個分別設於火炭及旺角的電話中心，近期則不斷轉換營運地址，以逃避警方追查。

警方搜查放貸中心及兩個電話中心期間，發現集團貸款規模龐大。警方在兩個電話中心，發現大量借貸人士個人資料，相信是用作推銷貸款計劃以及追收債務之用。根據現場檢取的資料及涉案公司戶口提存紀錄，估計集團於過去1年已向超過2000人貸款，借貸金額由幾萬至10多萬不等，年貸款額逾2億元。

有組織罪案及三合會調查科高級督察馮潤和（左）、有組織罪案及三合會調查科警司盧嘉晉（中）、有組織罪案及三合會調查科署理總督察楊君浩（右）。（黃偉民攝）

集團主腦成員住豪宅 出入以名車代步

經警方初步估算，一年內最少有超過800萬元犯罪得益直接流向集團骨幹成員的個人戶口。警方同時發現，集團主腦及骨幹成員均居於豪宅，持有大量現金及奢侈品，出入以名車代步。現時警方已凍結相關人士的多個個人戶口及集團的公司戶口，總值超過840萬元。連同在現場檢取的現金，警方在行動中總共檢取及凍結相關資產達1034萬元。警方會積極跟進，並對相關人士及關聯公司作出詳細的財富調查，追查黑錢流向。

集團主腦及骨幹成員均居於豪宅，持有大量現金及奢侈品，出入以名車代步。（黃偉民攝）

集團主腦及骨幹成員均居於豪宅，持有大量現金及奢侈品，出入以名車代步。（黃偉民攝）

警方對從事高利貸活動絕不容忍，尤其是涉及三合會的高利貸行為。無論犯罪集團利用任何手法掩飾罪行，甚至在境外操控高利貸活動，警方都有辦法搜集足夠證據，充公犯罪得益，並將匪徒繩之於法。

警方提醒市民，如有需要申請借貸，應向合法金融機構或信譽良好及持有有效放債人牌照的公司借貸，切勿輕信廣告上聲稱「低息」、「無需提交入息證明」或「特快批核」等宣傳而向高利貸集團借貸。市民一旦貪圖一時之快，向高利貸犯罪集團借貸，只會淪為犯罪集團的提款工具，助長集團成員的奢華生活，更會陷入無止境的債務深淵。