海關截新加坡及韓國抵港兩貨櫃　檢$3700萬私煙拘3人

海關稅收罪案調查科一連兩日（2日及3日），偵破兩宗利用海路貨櫃走私香煙的案件。兩個貨櫃分別從新加坡及韓國抵港，報稱載有救生艇及護膚品。



行動中，海關檢獲812萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約3700萬元，應課稅值達2700萬元，並拘捕3名本地取貨男子，3人均報稱為運輸公司負責人及司機。



海關成功偵破兩宗利用海路貨櫃走私香煙的案件，檢獲 812 萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約 3,700 萬元，應課稅值達 2,700 萬元。（林振華攝）

第一宗案件發生於8月2日，香港海關早前透過風險評估及情報分析，鎖定一個由新加坡抵港的40呎海運貨櫃，抵達香港葵涌貨櫃碼頭，該貨櫃報稱載有救生艇。

海關人員隨即展開全天候監視行動。當日下午，一名51歲本地男子報稱為貨車司機，到貨櫃碼頭提取該貨櫃。海關人員隨即將其截查，並檢查貨櫃內的貨物。經查驗後，海關人員在貨櫃的木箱中發現共534萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約2,400萬元，應課稅值約1,700萬元。

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組調查主任龔卓烽交代案件。（林振華攝）

海關人員隨即拘捕該名男子，並立即展開監控遞送行動，將涉案貨櫃運送至葵涌一個露天停車場。同日傍晚，一名68歲本地男子到達現場，他報稱為一間運輸公司的負責人。海關人員懷疑有人企圖打開貨櫃並處理櫃內私煙，遂果斷採取執法行動，將其拘捕。

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組調查主任龔卓烽指，不法分子刻意選擇於星期日及惡劣天氣情況下提取貨櫃，相信是企圖減低被海關人員偵查的風險。此外，涉案私煙被收藏於大型木箱內，相信有人利用報稱載有救生艇等大型貨物作掩飾，以增加執法人員查緝的難度。然而，最終仍被海關成功偵破。

是次監控遞送行動的目的地為一個鄰近葵涌貨櫃碼頭的露天停車場。該停車場具備足夠空間進行拆櫃及卸貨工作。海關有理由相信，不法分子原本計劃於現場處理該批私煙，並重新包裝或轉運，以掩飾私煙來源及去向。

涉案私煙被收藏於大型木箱內，相信有人利用報稱載有救生艇等大型貨物作掩飾。（林振華攝）

第二宗案件發生於8月3日，涉及一個由韓國仁川抵港的40呎海運貨櫃。該貨櫃報稱載有護膚品及牙膏等貨物。當日上午，一名42歲本地男子報稱為貨車司機，到碼頭提取該貨櫃。海關人員隨即將其截查，並檢查貨櫃內的貨物。

經查驗後，海關人員除發現少量報稱貨物外，亦於貨櫃深處發現一批以黑色包裝物料包裹的懷疑未完稅香煙，遂即場拘捕該名司機。海關相信，不法分子刻意將報稱貨物放置於貨櫃前方顯眼位置，藉此掩飾收藏於貨櫃深處的懷疑未完稅香煙。

經點算後，海關於該貨櫃內共檢獲278萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約1,300萬元，應課稅值約900萬元。兩宗案件目前仍在調查中，3名被捕本地男子現獲准保釋候查。海關會繼續深入調查該批私煙的來源及去向，不排除有更多人士被捕。

海關指，是次行動充分展現香港海關與區內執法機構緊密合作，共同從源頭打擊跨境私煙活動的決心及執法成效。海關將繼續與區內執法夥伴保持緊密合作，加強情報交流，嚴厲打擊大型走私香煙活動。

香港海關早前透過風險評估及情報分析，鎖定兩個分別從新加坡及韓國抵港貨櫃。（林振華攝）

海關亦會繼續採取全方位執法策略，從跨境走私、儲存、分銷及販賣等不同層面，全方位打擊私煙活動。海關重申，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。此外，根據《應課稅品條例》，任何人處理、管有、售賣或購買私煙，均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。