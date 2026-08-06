尖沙咀H8食肆林立三𨋢全壞　店舖生意暴跌八成　僅幾間舖繼續營業

尖沙咀厚福街食肆林立的「H8」商廈，上周六清晨（8月1日）懷疑有消防花灑頭爆裂，大量積水湧入升降機及機槽，導致全廈3部升降機癱瘓運作，至今（6日）已達6天。由於客人須行樓梯上樓始能幫襯，大廈內有多間食肆大受打擊，不少店舖選擇不開門，而有餐廳繼續經營，營業額卻暴跌八成。



有職員斥管理公司未有積極督促維修方要盡快搶修。困境下，繼續營業的食肆推出優惠自救，包括打折減價、贈送飲品或啤酒等，希望能夠吸引客人光顧。



H8商廈的3架升降機全數停止服務。有店舖提供優惠予行樓梯登樓幫襯的客人。(羅日昇攝)

大廈3部升降機全數暫停服務至今踏入第6日，大廈內多間食肆陷入營業困境。《香港01》記者今日（6日）到現場視察，發現商廈地面升降機大堂有張貼告示，顯示數間食肆推出優惠自救，包括5樓的壽司店推出全單八折優惠、6樓餐廳向光顧客人贈送飲品或啤酒，以及8樓餐廳提供全單88折優惠等。

其中一間位於8樓、開業數年的食肆，有職員稱生意暴跌八成。他接受訪問時稱，除了減少新鮮食品等來貨數量，亦必須減少兼職人手上班，全職同事則輪流清假，即使上班亦要日日行樓梯，「如果落貨嘅話都要自己搬上去落嚟‥‥‥生意比以前少咗好多啦」又指「即使係打咗折頭，叫客人行樓梯，有啲人都未必肯行啦。」他稱，其他食肆亦有提供折扣、或者贈送飲料等方式「吸客」；但10樓以上食肆因太高，「嗰啲可能就無開門。」

H8商廈的3架升降機全數停止服務。有店家須行樓梯落樓，棄置垃圾。(羅日昇攝)

周六開始「停𨋢」至今，據他所知是由於其中一樓層的消防系統損毀，「話啲水喺某層流落去，整到升降機嗰啲電子零件全部濕晒囉，所以就運作唔到。」他又指，管理公司未有交代情況，只稱更換零件直到成功為止，「日日都係講話換零件換零件，因為太多電路板嗰啲啦，咁而家就係每日邊個零件壞就換邊個，換到直接到用得為止。」

該職員憶述，大廈曾試過其中一、兩部升降機故障，但很快搶修好，「未試過壞咁耐」。他批評管理公司如果有心維修，不會那麼久仍未能恢復運作，「你叫我（工人）整，我咪整囉，咁夠鐘吃飯就吃飯囉，收工就收工。即係個大廈無叫嗰個維修公司話著緊啲去做好樣嘢‥‥‥咁你係唔係應該24小時或者點都好，諗辦法去整好佢啊？你唔係日日喺度拖㗎嘛！」

他續指，現階段未認真考慮追討問題，首要是希望最少整好一部升降機，「咁做返生意，之後先再繼續追討。管理公司就話寫封信畀佢，去claim保險公司咁樣。」

H8商廈的3架升降機全數停止服務。(羅日昇攝)

根據置邦物業管理有限公司張貼大廈的通告，事故發生於8月1日上午約6時50分，19樓一個消防灑水系統的花灑頭爆裂，大量積水湧入3部升降機及機槽。通告指出事故原因仍在調查中，「不排除涉及人為因素」，管理處已報警處理，警方正跟進調查。通告亦指，升降機內多項電子及控制組件屬精密設備，因受濕嚴重，須在確認安全及運作正常後方可恢復服務。