尖沙咀H8壞𨋢｜消防花灑頭疑遭破壞致水淹3電梯　警列刑事毀壞

尖沙咀厚福街食肆林立的「H8」商廈，上周六清晨（8月1日）懷疑有消防花灑頭爆裂，大量積水湧入升降機及機槽，導致全廈3部升降機癱瘓運作，大廈內有多間食肆大受打擊，不少店舖選擇不開門，而有餐廳繼續經營，營業額卻暴跌八成。大廈物業管理公司張貼通告，指事故因19樓一個消防灑水系統的花灑頭爆裂，大量積水湧入3部升降機及機槽。又指起因「不排除涉及人為因素」，已報警處理。



警方回覆指，於事發當日清晨7時許接獲報案，有途人發現數名可疑人士曾進入尖沙咀厚福街8號一大廈內，其後離去。其後，涉事大廈保安報案，指懷疑有人用棒球棍破壞其中一樓層灑水系統，導致有大量積水湧入升降機。警方經調查後，將案件列「刑事毀壞」，交由油尖警區刑事調查第3隊跟進，暫時未有人被捕。



根據置邦物業管理有限公司張貼大廈的通告，事故發生於8月1日上午約6時50分，19樓一個消防灑水系統的花灑頭爆裂，大量積水湧入3部升降機及機槽。通告指出事故原因仍在調查中，「不排除涉及人為因素」，管理處已報警處理，警方正跟進調查。通告亦指，升降機內多項電子及控制組件屬精密設備，因受濕嚴重，須在確認安全及運作正常後方可恢復服務。

H8商廈的3架升降機全數停止服務。有店舖提供優惠予行樓梯登樓幫襯的客人。(羅日昇攝)

大廈3部升降機全數暫停服務至今踏入第6日，大廈內多間食肆陷入營業困境。《香港01》記者今日（6日）到現場視察，發現商廈地面升降機大堂有張貼告示，顯示數間食肆推出優惠自救，包括5樓的壽司店推出全單八折優惠、6樓餐廳向光顧客人贈送飲品或啤酒，以及8樓餐廳提供全單88折優惠等。

H8商廈的3架升降機全數停止服務。有店家須行樓梯落樓，棄置垃圾。(羅日昇攝)

其中一間位於8樓、開業數年的食肆，有職員稱生意暴跌八成。他接受訪問時稱，除了減少新鮮食品等來貨數量，亦必須減少兼職人手上班，全職同事則輪流清假，即使上班亦要日日行樓梯，「如果落貨嘅話都要自己搬上去落嚟‥‥‥生意比以前少咗好多啦」又指「即使係打咗折頭，叫客人行樓梯，有啲人都未必肯行啦。」他稱，其他食肆亦有提供折扣、或者贈送飲料等方式「吸客」；但10樓以上食肆因太高，「嗰啲可能就無開門。」

H8商廈的3架升降機全數停止服務。(羅日昇攝)