北角爆食水管︱部分供水已恢復　餐廳重開　居民冀盡快完成維修

北角京華道與福蔭道交界今日（7日）早上有食水管爆裂，影響附近一帶暫停供水。水務署表示，完成供水調度，除海峰園外，其餘福蔭道、京華道及宏安道一帶用戶的食水供應已經於今日上午11時起恢復正常，正爭取今日晚上10時前恢復海峰園的食水供應。



有餐廳隨即恢復午市，但負責人指受停水影響早巿暫停，估計損失生意約4成。而未復水供應的居民仍然到水車取水，他們希望當局盡快完成維修，指天氣炎熱，停水令洗澡「無咁方便」。



有餐廳因為停食水一度拉閘暫停營業。（黃偉民攝）

餐廳負責人黃先生指，今早凌晨3至4時回到餐廳準備開店，期間發現暫停食水，導致今早要暫停早市。及後在早上10時左右，職員發現恢復供水，為免浪費已準備好的食材，決定重開午市，他估計早市損失生意達全日的4成。

至於會否擔心食水供應不穩，黃生無奈說：「無得擔唔擔心，做生意大家都唔想。今朝呢條街無水，對面有水，我哋都無辦法。」由於北角一帶已發生多次爆水管事故，他希望當局多跟進，研究哪些水管已老化。

餐廳負責人黃先生在食水供應回復正常後，為免浪費食材決定重開午市。（黃偉民攝）

居民容太於今早9時發現停水，於是裝了一個膠盤的水用來洗手，並到樓下水車取水，同時又到超市購入樽裝水飲用。她說，如果今晚仍未恢復食水供應，唯有外出用膳。至於洗澡方面，或要到社區中心及體育館解決。

容太希望當局盡快完成維修：「佢快啲（完成維修）就滿意，（等）幾日就無咁好咁」，她又提到近日天氣炎熱，「無水都比較困難，水可以買嚟飲，沖涼就無咁方便」。

容太太希望當局盡快完成維修：「無水都比較困難，水可以買嚟飲，沖涼就無咁方便」。（黃偉民攝）

運輸署表示，因水管緊急維修，福蔭道（往京華道方向）近宏安道的慢線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。

北角京華道與福蔭道交界一條直徑250毫米的食水供水管出現滲漏，工程人員現正搶修。（黃偉民攝）

受事故影響，福蔭道部分行車線須暫時封閉，以配合緊急水管維修工程。（黃偉民攝）

水務署於現場受影響用戶提供臨時食水，包括2架水車及4個水箱，並派出供水特攻隊為有需要用戶送上樽裝水及提供適切的支援。署方工程團隊正繼續全速進行緊急水管維修工程，視乎水管損壞情況，爭取晚上10時前恢復海峰園的食水供應。

水務署於現場受影響用戶提供臨時食水，包括2架水車及4個水箱，並派出供水特攻隊為有需要用戶送上樽裝水及提供適切的支援。（黃偉民攝）

水務署已為受影響用戶提供臨時食水，包括2架水車及4個水箱，並派出供水特攻隊為有需要用戶及商戶送上樽裝水。（水務署Facebook圖片）

水務署確認涉事水管為一條直徑250毫米的食水供水管，用作供應食水予福蔭道、京華道及宏安道一帶用戶。（黃偉民攝）