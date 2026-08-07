環保大道寵物公園疑現毒餌　史賓格犬散步後抽筋肚瀉亡　警正了解

將軍澳有寵物公園疑現毒餌，有狗隻散步後嘴沾粉末身亡。據了解，昨日（6日）晚上約9時，一名狗主帶同愛犬由日出康城前往將軍澳環保大道寵物公園散步。惟返回住所後，狗隻嚴重不適，遂立即帶牠往旺角「香港社企動物醫院」求醫，惜最終返魂乏術。



消息稱，死亡狗隻為史賓格犬，雄性，7至8歲，重約16公斤，當時嘴邊有疑似白色粉末，回家後抽筋及肚瀉，凌晨約1時抵院時已無生命跡象。動物醫院亦於社交平台呼籲狗主提高警覺，相關帖文亦於網上瘋傳。警方留意到事件後，主動聯絡動物醫院及狗主，案件暫列「雜項」，交由將軍澳警區特遣隊跟進，暫未有人被捕。



狗隻被帶到旺角「香港社企動物醫院」求醫，惜最終不治；動物醫院呼籲狗主提高警覺。（香港社企動物醫院Facebook截圖）

警方今午帶同狗主返回公園調查，據悉未有發現可疑粉末或毒餌，惟狗主拒絕對愛犬進行解剖，狗主自行安排狗隻後事，警方將案件暫列「雜項」處理。

漁護署稱，截至目前為止，並未接獲有關狗隻畜養人報告有狗隻懷疑中毒死亡的事件，亦未有接收相關狗隻屍體。署方會繼續與警方跟進及了解事件。

愛護動物協會回覆《香港01》查詢表示，愛協督察於今日下午前往將軍澳環保大道寵物公園了解事件，另已就事件與警方保持緊密聯繫。愛協呼籲狗主帶狗外出時提高警覺，小心照顧狗隻；如發現懷疑有毒物質，應盡快報警並通知愛協跟進。

將軍澳發生懷疑毒狗案，有寵物狗在將軍澳環保大道寵物公園散步後死亡，嘴部疑沾上白色粉末，警方得悉事件後展開調查。（朱子熙攝）

有愛狗人士呼籲區內狗主，放狗時牽緊狗繩，時刻控制狗狗的活動範圍，避免牠們走入草叢深處；密切監察，嚴防「毛孩」隨地亂嗅、誤舔或進食路邊的不明物品（特別是白色粉末）；若狗狗散步後出現抽筋、肚瀉、嘔吐等任何異常症狀，立刻送往就近的獸醫診所搶救，切勿延誤。