落馬洲疑毒狗｜年初六再尋獲狗屍　好心人用挖泥機助清雜草植被

落馬洲料壆路一帶，新春前後揭發懷疑連環毒狗案。警方年廿九大除夕（16日）、年初一（17日）、年初三（19日）先後接獲報案後，今日年初六（22日）又再接報指發現一具狗屍。4案均列作「殘酷對待動物」追查，暫未有人被捕。



動保組織「Sai Kung Stray Friends Foundation」負責人證實，今日在水邊尋獲一具狗屍及報警；她早前透露，至少19隻毛孩失蹤或慘死。組織今早曾在社交平台交代最新進展，指現場一帶池塘邊雜草叢生，幸獲重型機械操作員協助清理茂密植被，得以繼續搜救；組織亦接獲居民來電，指愛犬同遭毒死或失蹤。



動保組織今午（22日）再尋獲幼犬Glue的遺體，圖片可見狗隻陳屍水邊。（Sai Kung Stray Friends Foundation 提供）

「Sai Kung Stray Friends Foundation」今早在facebook專頁發文，指義工昨日繼續搜尋最後一隻被命名為「Glue」的幼犬，他們走遍農場物業的每一寸土地，用開山刀及小型割草機除去茂密的野草。惟現場雜草叢生，要到達池塘邊緣極為困難。

湊巧附近工地有一位重型機械操作員，義工請求他協助挖掘，並清理池塘邊密集的植被，對方慨然應允，讓眾人可以更接近水線，但搜尋工作依然充滿挑戰。

義工在文中哀慟道：「想到這隻可憐的小傢伙可能正在某處或池塘中腐爛，便感到心如刀割。我們必須找到他的遺體。」此外，義工在附近發現一些含有豬肉碎乾涸的嘔吐物，懷疑狗狗們曾經誤食。

搜尋工作至今午2時51分左右，該組織在水邊尋回一具狗屍，證實為失蹤幼犬Glue，並已就事件報警。

文中續指，接獲一名男子來電，指其愛犬已經失蹤兩星期，其鄰居的狗早前也懷疑中毒身亡，並已尋回屍體。組織呼籲，如果市民在落馬洲居住，務必將愛犬留在物業範圍內以策安全。

警方表示，在年廿九至今日年初六（2月16日至22日）期間，共接獲4宗報案，指在落馬洲料壆路一空地，先後發現有2隻雌性及3隻雄性唐狗（2至6歲）懷疑中毒死亡，屍體均無表面傷。

人員經初步調查後，將案件列作「殘酷對待動物」，交由邊境警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。該5隻狗隻屍體，已轉交愛護動物協會檢走化驗。