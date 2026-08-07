將軍澳疑毒狗｜警帶狗主返現場調查　清潔工指去年已現可疑粉末

將軍澳環保大道寵物公園驚疑現毒餌，據了解，昨日（6日）有狗主帶同一隻史賓格犬到公園散步，惟返回住所後，狗隻抽筋及肚瀉、嘴邊有疑似白色粉末，抵院時已無生命跡象。



警方今午（7日）帶同涉事狗主重回現場調查，愛護動物協會亦有派員到場視察。有清潔女工透露，該區已非首次出現疑似毒粉，去年也有義工詢問有否出現粉末；過往亦有狗主因擔心而報警，將粉末送往檢驗。消息指，警方今午在場未有發現可疑粉末或毒餌；離世史賓格犬的狗主拒絕對愛犬進行解剖。警方將案件暫列「雜項」，交由將軍澳警區特遣隊跟進，暫未有人被捕。



漁護署稱，截至目前為止，並未接獲有關狗隻畜養人報告有狗隻懷疑中毒死亡的事件，亦未有接收相關狗隻屍體。署方會繼續與警方跟進及了解事件。



將軍澳環保大道寵物公園發生懷疑毒狗案，有警員帶同涉事狗主，重回現場調查。（梁偉權攝）

今午仍有市民到環保大道寵物公園放狗。外傭Yani向記者透露，圈內狗主及外傭早已流傳毒狗消息，其友人更曾在附近路邊見到可疑食物。該外傭表示，雖然帶狗散步時未有為狗戴上防咬嘴套，但得知消息後已提高警覺，「唔驚會食到，會拖住佢」。

現場晚班清潔女工亦向記者透露，該區已非首次出現疑似毒粉。她憶述約一年前，曾有義工詢問「有冇踩過白色粉末？琴日有人灑粉毒狗」，當時義工更稱該處「年年都有一次」出現白色粉末，地點位於狗公園外圍。過往曾有狗主報警並將粉末送驗，但當時未有狗隻死亡，事件隨後平息，豈料今年再次發生慘劇。女工指，今午有警員向她了解排班時間及昨晚是否有目擊可疑人。

現場清潔女工亦向記者透露，該區已非首次出現疑似毒粉。（梁偉權攝）

愛護動物協會回覆《香港01》查詢表示，愛協督察於今日下午前往將軍澳環保大道寵物公園了解事件，另已就事件與警方保持緊密聯繫。愛協呼籲狗主帶狗外出時提高警覺，小心照顧狗隻；如發現懷疑有毒物質，應盡快報警並通知愛協跟進。

將軍澳發生懷疑毒狗案，有寵物狗在將軍澳環保大道寵物公園散步後死亡，嘴部疑沾上白色粉末，警方得悉事件後展開調查。（朱子熙攝）

據悉，事發於8月6日晚上約9時，狗主帶同7至8歲、重約16公斤的雄性史賓格犬，由日出康城出發前往環保大道寵物公園散步。返家後不久，犬隻出現嚴重的中毒症狀，包括劇烈抽筋及肚瀉，嘴邊亦沾有疑似白色粉末。

狗主見狀隨即於深夜將愛犬送往旺角「香港社企動物醫院」急救，惟抵達醫院時狗狗已無生命跡象，最終返魂乏術。涉事動物醫院隨後於社交平台發文呼籲狗主提高警覺，文章迅速在網絡瘋傳。

狗隻被帶到旺角「香港社企動物醫院」求醫，惜最終不治；動物醫院呼籲狗主提高警覺。（香港社企動物醫院Facebook截圖）