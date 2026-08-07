警破元朗迷你倉毒品庫　檢$100萬依托咪酯　拘24歲黑幫男

將軍澳警區反三合會行動組昨日（6日）在元朗區內反毒品，在一座工廈破獲一個毒品儲存庫，檢獲約16.6公升懷疑液態「依托咪酯」（前稱太空油），市值約100萬港元，並拘捕一名24歲本地黑幫男。



警方檢獲約16.6公升懷疑液態「依托咪酯」（前稱太空油），市值約100萬港元。（王譯揚攝）

將軍澳警區反三合會行動組根據線報及深入調查，昨日（6日）在元朗喜業街3號一棟工業大廈外截停一名本地男子，當時他手持一個28吋行李箱。經搜查後，探員於行李箱內發現12支經封存透明膠樽，內存約13公升懷疑液態依托咪酯毒品。

將軍澳警區反三合會行動組主管督察方妙群指，該名男子聲稱有關毒品是較早前在工業大廈一個迷你倉內提取。隨後探員搜查該迷你倉，檢獲另外7支重3.6公升懷疑液態依托咪酯毒品、200克食用香料及一批懷疑毒品包裝工具。行動中共檢獲16.6公升懷疑液態依托咪脂毒品，估計市值約100萬港元。

將軍澳警區反三合會行動組主管督察方妙群交代案件。（警方提供）

警方拘捕該名24歲男子，他有黑社會背景，目前被扣留調查，將被控告一項「販運危險藥物」罪，案件於明日（8日）上午於屯門裁判法院提堂，警方不排除行動有更多人被捕。

警方重申，依托咪酯已於2025年2月14日納入《危險藥物條例》，列作毒品，持有或販賣依托咪酯均屬違法。販毒屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判終身監禁及罰款500萬港元，市民切勿以身試法。