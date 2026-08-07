將軍澳疑毒狗｜放狗者聞訊紛避走　有狗主痛斥兇徒：應該要拉佢

將軍澳環保大道寵物公園昨日（6日）發生懷疑毒狗案，有狗主攜狗到上址散步後，狗隻出現嚴重中毒症狀、嘴巴沾有粉末，被送抵獸醫診所後證實不治。警方今日（7日）帶同涉事狗主重回現場了解，愛護動物協會人員及動物組織成員亦到場調查，巡視草叢等隱蔽處，有否出現可疑物。消息指警方初步未有在現場發現可疑物品。



《香港01》記者今午到環保大道寵物公園了解，有不少狗主得知公園懷疑有人撒毒後，紛紛帶同愛犬離開現場避險。在區內放狗多年的狗主陳先生表示，傳聞事件後坦言「梗係擔心」，他邊清理狗隻便溺邊感嘆指，帶得寵物回家，就早已將牠們視為「家庭一分子」，對悲劇感心痛「點會唔肉赤？」，並憤斥「應該要拉佢（毒狗者）。」



狗主指，早已將竉物視為「家庭一份子」，對悲劇感心痛「點會唔肉赤？」（梁偉權攝）

陳先生表示，已在區內放狗4至5年，未有加入社區狗主群組，因此未曾聽聞昨晚有狗隻在公園活動後身亡的事件。不過，得知傳聞後他坦言「梗係擔心」。其愛犬過往曾在散步後不適肚屙，他推斷可能狗狗嗅聞到草地上的除草劑等化學物質引致腹瀉。

陳先生指，他平時特意挑選人流最少的時段帶狗狗來自由奔跑，出門亦會帶推車等裝備並緊盯寵物。他補充，雖然有時會解開狗繩讓狗狗活動，但牠的竉物經過訓練，在街上不會隨便進食陌生食物。

將軍澳環保大道寵物公園發生懷疑毒狗案，在區內放狗多年的狗主陳先生聞言表示「梗係擔心」。（梁偉權攝）

提及毒狗狂徒，陳先生邊清理狗隻便溺邊感嘆，帶得寵物回家，就早已將牠們視為「家庭一分子，係一個伴」，若發生意外定會非常心痛，「點會唔肉赤？」他認為：「應該要拉佢（毒狗者）！」

將軍澳環保大道寵物公園發生懷疑毒狗案，不少狗主得悉後，紛紛帶同愛犬離開現場避險。（梁偉權攝）

動保組織「香港懷疑動物虐待調查報告」代表張先生今午亦到環保大道寵物公園了解。他表示，接獲消息指近日有狗隻懷疑在該公園內中毒身亡，加上過往如去年9月及12月，亦曾有狗主反映公園內出現不明粉末及可疑物，因此今日特意到場了解，並勸喻在場狗主暫時切勿帶犬隻進入該公園。現場有不少狗主得知公園懷疑有人撒毒後，紛紛帶同愛犬離開現場避險。

張先生指出，根據過往經驗，懷疑毒餌常見的投放位置大多為深草叢等隱蔽位置，或燈柱及狗糞收集箱周圍；過往曾有人出於惡作劇或恐嚇意圖，在該等地點撒下不明粉末。此外，雖然狗主普遍認為寵物公園閘內範圍較為安全，但部分「有心人士」反而會特意選擇該處放置危險物質，狗主需提高警惕。

愛護動物協會表示，愛協督察於今日下午前往將軍澳環保大道寵物公園了解事件，另已就事件與警方保持緊密聯繫。愛協呼籲狗主帶狗狗外出時提高警覺，小心照顧狗隻。如發現懷疑有毒物質，應盡快報警並通知愛協跟進。

「香港懷疑動物虐待調查報告」代表張先生指，根據過往經驗，懷疑毒餌常見的投放位置大多為深草叢等隱蔽位置。（梁偉權攝）

據悉，事發於8月6日晚上約9時，狗主帶同7至8歲、重約16公斤的雄性史賓格犬，由日出康城出發前往環保大道寵物公園散步。返家後不久，犬隻出現嚴重的中毒症狀，包括劇烈抽筋及肚瀉，嘴邊亦沾有疑似白色粉末。

狗主見狀隨即於深夜將愛犬送往旺角「香港社企動物醫院」急救，惟抵達醫院時狗狗已無生命跡象，最終返魂乏術。涉事動物醫院隨後於社交平台發文呼籲狗主提高警覺，文章迅速在網絡瘋傳。

消息指，警方今午在場未有發現可疑粉末或毒餌；離世史賓格犬的狗主拒絕對愛犬進行解剖。警方將案件暫列「雜項」，交由將軍澳警區特遣隊跟進，暫未有人被捕。漁農自然護理署回覆《香港01》查詢表示，截至目前為止，該署並未接獲有關狗隻畜養人報告有狗隻懷疑中毒死亡的事件，亦未有接收相關狗隻屍體。漁護署會繼續與警方跟進及了解事件。

將軍澳環保大道寵物公園發生懷疑毒狗案，有警員帶同涉事狗主，重回現場調查。（梁偉權攝）

狗隻被帶到旺角「香港社企動物醫院」求醫，惜最終不治；動物醫院呼籲狗主提高警覺。（香港社企動物醫院Facebook截圖）