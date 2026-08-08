黃大仙上邨血案︱兩男鄰居曾因噪音爭執　死者持刀入𨋢斬人後墮斃

黃大仙上邨昭善樓今早發生傷人及墮樓事件。一名25歲男子被發現全身刀傷，血流披面倒臥電梯內；7分鐘後，另一名男子被發現從高處墮下，倒臥昭善樓對開地面不治。現場消息稱，二人為上下層鄰居，傷者出門乘電梯下行，其間有人手持菜刀進入，二話不說向他狂斬最少10刀；行兇後返回單位一躍而下。據知，死者疑有精神病紀錄，與傷者因噪音問題曾爭執。



探員陸續到場調查。（黃偉民攝）

現場消息稱，二人為上下層鄰居，傷者住16樓，死者住15樓。據了解，16樓上一任住客經常發出噪音，死者對噪音非常敏感，曾向管理處多次投訴。傷者搬入後，仍然有因噪音問題作出投訴，但沒有報案。傷者家中養狗，間中有狗吠聲音。不過，今日案發前雙方並沒爭執。

事發於今日早上7時19分，警方首先接報，指一名25歲姓林男子被發現在電梯內浴血受刀傷。傷者送院時血流披面，救護員為他按緊左邊頸部。7分鐘後、即早上7時26分，警方再接獲大廈保安報案指，一名男子倒臥在昭善樓對開地面，懷疑從高處墮下。據知，墮樓男子姓劉（46歲），疑有精神病紀錄。人員到場發現他肝腦塗地當場不治，隨即用綠色帳篷掩蓋。

▼ 一名男子浴血倒在黃大仙上邨昭善樓的電梯內



▼ 一名男子倒斃黃大仙上邨昭善樓對開地面



一名男子被保安發現倒臥地面，救護員到場證實他當場不治。（黃偉民攝）

警員檢視死者遺體。（黃偉民攝）

警方封鎖電梯，又登樓調查，大堂地面也可見有滴滴鮮血。據了解，死者單位內沒有其他人，窗戶大開。警方將案件列作「企圖謀殺及自殺」案調查。案件由黃大仙警區重案組跟進，警方呼籲任何人如目睹案件或有資料提供，請致電3661 6157與調查人員聯絡。

現場為黃大仙上邨平台的昭善樓，一名男子倒臥在大廈對開地面。（黃偉民攝）

現場可見有一部電梯被圍封。（黃偉民攝）

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