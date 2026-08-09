爆竊集團招「韋家幫」偷渡抵港犯案　掠19村屋210萬財物　警拘5人

警方於昨日（8日）凌晨採取突擊拘捕行動，搗破一個活躍於屯門、元朗及大埔的爆竊集團。行動中，人員共拘捕5人，他們涉嫌與去年10月至今年8月的19宗村屋爆竊案有關，涉案金額總損失約210萬元。其中最大單一案件的損失金額約35萬元。



根據調查顯示，集團主腦負責安排兩名非法入境的內地男子抵港犯案，並負責以車輛接載他們及提供藏身之所；案中另外兩名女子則負責理贓物。據了解，兩名懷疑非法入境的內地男子，疑從水路偷渡抵港，其中一人為惡名昭彰的「韋家幫」成員。



警方搗破一個活躍於屯門、元朗及大埔的爆竊集團共拘捕5人。行動中，人員檢獲一批爆竊工具及賊人犯案時穿着的衣物；另外亦起回部分贓物，並檢獲數個懷疑毒品吸食工具。（林振華攝）

新界北總區重案組總督察袁皓霆稱，新界北總區刑事部最近發現一個活躍於屯門、元朗及大埔的爆竊集團。該集團專門針對位置僻靜、鄰近山邊且保安薄弱的村屋單位。賊人趁屋主於傍晚時分外出，使用爆竊工具撬開門窗，或沿著未有上鎖的門窗潛入單位，盜取金飾、首飾及現金等財物。涉案的村屋單位共有19個，總損失金額約210萬元

人員經翻查及分析大量閉路電視片段後，成功鎖定一個活躍至少3個月的3人爆竊集團。其中一名53歲本地男子為團伙主腦，負責以車輛接載兩名懷疑非法入境的內地男子，並指示他們前往不同村屋「踩線」及犯案。

警方搗破一個活躍於屯門、元朗及大埔的爆竊集團共拘捕5人。行動中，人員檢獲一批爆竊工具及賊人犯案時穿着的衣物；另外亦起回部分贓物，並檢獲數個懷疑毒品吸食工具。（林振華攝）

警方於昨日凌晨採取突擊拘捕行動，人員於屯門虎地鐵皮屋拘捕兩名非法入境的內地男子，以及另一名持雙程證的內地女子，並檢獲一批爆竊工具及他們犯案時穿着的衣物；另外亦於屯門楊小坑村村屋拘捕涉案主腦及其女友，成功起回部分贓物，並檢獲數個懷疑毒品吸食工具。

袁皓霆表示，經初步調查顯示，集團主腦負責安排兩名非法入境的內地男子來港，為他們提供藏身之所，操控他們進行爆竊活動並接收贓物；而主腦的女友及該名內地女子，相信亦有牽涉爆竊活動及處理贓物。

+ 6

行動中，人員共拘捕3男2女（29至53歲），分別涉嫌「爆竊」、「非法入境」、「串謀爆竊」、「安排未獲授權進境者前來香港的旅程」、「協助及教唆非法入境者」及「管有吸食危險藥物器具」等，所有被捕人現正被扣留調查。

警方相信透過是次行動已成功瓦解該爆竊集團，並重申將採取「零容忍」態度，繼續以情報主導的方式善用科技、打擊罪行，以保障市民的生命及財產安全。

+ 3

袁皓霆續稱，此類案件多發生於住戶外出用膳或旅遊期間，部分住戶更因忘記鎖好門窗，令賊人有機可乘。警方呼籲，市民賊人取易不取難，外出時緊記鎖好門窗，避免於家中存放貴重物品，並考慮加裝防盜系統及高質素閉路電視系統。如有可疑人發現，請立即通知警方。警方重申，爆竊即入屋犯法罪屬嚴重刑事罪行，一經定罪，最高可判監14年，市民切勿以身試法。